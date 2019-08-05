Минздрав обещает поставку 0,5 млн вакцин против гриппа в октябре

Министерство здравоохранения прогнозирует поставку в Украину 500 тыс. доз вакцин против гриппа в октябре.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"В этом году в Украине поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа.О таких планах сообщили представители производителей вакцин во время встречи с и.о. министра здравоохранения доктором Ульяной Супрун, представителями Центра общественного здоровья, Гослекслужбы, Государственного экспертного центра, дистрибьюторов вакцин, аптечных сетей, общественных организаций и активистов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, ориентировочно вакцины против гриппа поступят в Украину в октябре.

"Такой срок обусловлен тем, что в этом году Всемирная организация здравоохранения поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин. В то же время упрощенный электронный механизм подачи регистрационной формы для вакцин против гриппа, который внедрен Государственным экспертным центром, будет способствовать ускорению их поступления", - сказано в сообщении.

Сообщается, что вакцину можно будет приобрести в аптеках за свой счет и получить прививки у врача.

Также вакцину можно купить за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Одна прививка снижает риск заболеваемости и тяжелого течения болезни в течение всего сезона.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать: вирус A / Brisbane / 02/2018 (H1N1), вирус A (H3N2), вирус, похожий на B / Colorado / 06/2017, вирус, похожий на B / Phuket / 3073/2013.

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