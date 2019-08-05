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05 августа 2019, понедельник, 13:10 23
Кабмин 2019-08-05T13:30:02+03:00
Українські Новини
Минздрав обещает поставку 0,5 млн вакцин против гриппа в октябре

Минздрав обещает поставку 0,5 млн вакцин против гриппа в октябре

Одна прививка снижает риск заболеваемости
Одна прививка снижает риск заболеваемости

Министерство здравоохранения прогнозирует поставку в Украину 500 тыс. доз вакцин против гриппа в октябре.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"В этом году в Украине поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа.О таких планах сообщили представители производителей вакцин во время встречи с и.о. министра здравоохранения доктором Ульяной Супрун, представителями Центра общественного здоровья, Гослекслужбы, Государственного экспертного центра, дистрибьюторов вакцин, аптечных сетей, общественных организаций и активистов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, ориентировочно вакцины против гриппа поступят в Украину в октябре.

"Такой срок обусловлен тем, что в этом году Всемирная организация здравоохранения поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин. В то же время упрощенный электронный механизм подачи регистрационной формы для вакцин против гриппа, который внедрен Государственным экспертным центром, будет способствовать ускорению их поступления", - сказано в сообщении.

Сообщается, что вакцину можно будет приобрести в аптеках за свой счет и получить прививки у врача.

Также вакцину можно купить за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Одна прививка снижает риск заболеваемости и тяжелого течения болезни в течение всего сезона.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать: вирус A / Brisbane / 02/2018 (H1N1), вирус A (H3N2), вирус, похожий на B / Colorado / 06/2017, вирус, похожий на B / Phuket / 3073/2013.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве объяснили, как легко отличить грипп от простуды, и опровергли 7 мифов о гриппе.

Мужчинам во время простуды или гриппа действительно хуже, чем женщинам, потому что они сильно "переигрывают" свои симптомы и кажутся беспомощными.

 

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