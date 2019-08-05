Минздрав обещает поставку 0,5 млн вакцин против гриппа в октябре

Министерство здравоохранения прогнозирует поставку в Украину 500 тыс. доз вакцин против гриппа в октябре.\r\nОб этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.\r\n"В этом году в Украине поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа.О таких планах сообщили представители производителей вакцин во время встречи с и.о. министра здравоохранения доктором Ульяной Супрун, представителями Центра общественного здоровья, Гослекслужбы, Государственного экспертного центра, дистрибьюторов вакцин, аптечных сетей, общественных организаций и активистов", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, ориентировочно вакцины против гриппа поступят в Украину в октябре.\r\n"Такой срок обусловлен тем, что в этом году Всемирная организация здравоохранения поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин. В то же время упрощенный электронный механизм подачи регистрационной формы для вакцин против гриппа, который внедрен Государственным экспертным центром, будет способствовать ускорению их поступления", - сказано в сообщении.\r\nСообщается, что вакцину можно будет приобрести в аптеках за свой счет и получить прививки у врача.\r\nТакже вакцину можно купить за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.\r\nОдна прививка снижает риск заболеваемости и тяжелого течения болезни в течение всего сезона.\r\nСогласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать: вирус A \/ Brisbane \/ 02\/2018 (H1N1), вирус A (H3N2), вирус, похожий на B \/ Colorado \/ 06\/2017, вирус, похожий на B \/ Phuket \/ 3073\/2013.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Минздраве объяснили, как легко отличить грипп от простуды, и опровергли 7 мифов о гриппе.\r\nМужчинам во время простуды или гриппа действительно хуже, чем женщинам, потому что они сильно "переигрывают" свои симптомы и кажутся беспомощными.\r\n