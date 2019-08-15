Невакциновані діти не матимуть допуск до відвідування навчальних закладів

Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки закликали батьків до 1 вересня зробити всі необхідні щеплення за Національним календарем. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КГГА, передают Українські Новини.

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун під час прес-конференції 14 серпня заявила, що діти, які не пройшли вакцинацію не будуть допущені до занять у навчальних закладах. За словами міністра, в колективі невакцинованих дітей інфекція поширюється дуже швидко. Це одна з причин, чому кількість хворих на інфекційні хвороби дітей з кожним початком навчального року збільшується. Нещеплені діти в колективах створюють ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для життя і здоров'я не тільки учнів, а й членів їх сімей та працівників навчальних закладів.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила про важливість установок, які дає Міністерство охорони здоров'я, зазначивши, що дотримуватися їх необхідно кожному.

Усвоїй промові Гриневич сказала, що в разі якщо батьки відмовляться від вакцинації, держава дозволить кожній дитині здобувати освіту, запропонувавши альтернативну форму навчання: дистанційне або індивідуальне.

Календар профілактичних щеплень

Згідно з календарем щеплень діти до 6 років повинні мати щеплення проти:

Гепатиту В

Туберкульозу

Кору

Паротиту

Краснухи

Дифтерії

Правця

Коклюшу

Поліомієліту

ХІБ-інфекції

У 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту.

Якщо у дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов'язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря-педіатра та інших лікарів-фахівців. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу.

Якщо батьки раніше зробили фальшиві довідки про щеплення, вони можуть безперешкодно і безкоштовно вакцинувати дітей. Для цього потрібно просто звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні цього року Верховній Суд підтвердив обов'язковість вакцинації дітей. Раніше міністр охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, які щеплення необхідно зробити школярам перед початком навчального року. Крім того, Міністерство охорони здоров'я прогнозує поставку в Україну 500 тис. доз вакцин проти грипу в жовтні.