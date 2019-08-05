Какие прививки необходимо сделать школьникам перед началом учебного года

Министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие прививки необходимо сделать школьникам перед началом учебного года. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook , передают Українські Новини.

В частности, Супрун напомнила родителям о том, что следует не забыть посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных календарем профилактической вакцинации.

Календарь профилактических прививок

Это вакцины от 10 инфекционных болезней:

гепатита В;

туберкулеза;

кори;

паротита;

краснухи;

дифтерии;

столбняка;

коклюша;

полиомиелита;

ХИБ-инфекции (гемофильная инфекция).

Министр предостерегает, что государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки.

Эти вакцины можно получить бесплатно у семейного врача, педиатра или терапевта.

Проверить количество вакцин в вашем регионе можно тут.

Супрун настоятельно рекомендует не противопоставлять индивидуальное право отказаться от прививки общественному интересу и безопасности других детей. Верховный Суд в апреле подтвердил обязательность вакцинации детей.

Как сообщали Українські Новини, в июле текущего года Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.

В мае Супрун заявила, что для исключения выдачи поддельных справок, внедрят электронную медицинскую карту. Все данные о прививках будут внесены в электронную систему.