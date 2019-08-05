Министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие прививки необходимо сделать школьникам перед началом учебного года. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook , передают Українські Новини.\r\nВ частности, Супрун напомнила родителям о том, что следует не забыть посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных календарем профилактической вакцинации.\r\nКалендарь профилактических прививок \r\nЭто вакцины от 10 инфекционных болезней:\r\n\r\nгепатита В;\r\nтуберкулеза;\r\nкори;\r\nпаротита;\r\nкраснухи;\r\nдифтерии;\r\nстолбняка;\r\nкоклюша;\r\nполиомиелита;\r\nХИБ-инфекции (гемофильная инфекция).\r\n\r\nМинистр предостерегает, что государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки.\r\nЭти вакцины можно получить бесплатно у семейного врача, педиатра или терапевта.\r\nПроверить количество вакцин в вашем регионе можно тут.\r\nСупрун настоятельно рекомендует не противопоставлять индивидуальное право отказаться от прививки общественному интересу и безопасности других детей. Верховный Суд в апреле подтвердил обязательность вакцинации детей. \r\nКак сообщали Українські Новини, в июле текущего года Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.\r\nВ мае Супрун заявила, что для исключения выдачи поддельных справок, внедрят электронную медицинскую карту. Все данные о прививках будут внесены в электронную систему.