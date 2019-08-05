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05 августа 2019, понедельник, 17:15 46 Инфографика
Общество 2019-08-05T19:15:02+03:00
Українські Новини
Какие прививки необходимо сделать школьникам перед началом учебного года

Какие прививки необходимо сделать школьникам перед началом учебного года

Фото: irorio.jp
Фото: irorio.jp

Министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие прививки необходимо сделать школьникам  перед началом учебного года.  Об этом она рассказала на своей странице в Facebook , передают Українські Новини.

В частности, Супрун напомнила родителям о том, что следует не забыть посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных календарем профилактической вакцинации.

Календарь профилактических прививок Календарь профилактических прививок

Это вакцины от 10 инфекционных болезней:

  • гепатита В;
  • туберкулеза;
  • кори;
  • паротита;
  • краснухи;
  • дифтерии;
  • столбняка;
  • коклюша;
  • полиомиелита;
  • ХИБ-инфекции (гемофильная инфекция).

Министр предостерегает, что государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки.

Эти вакцины можно получить бесплатно у семейного врача, педиатра или терапевта.

Проверить количество вакцин в вашем регионе можно тут.

Супрун настоятельно рекомендует не  противопоставлять индивидуальное право отказаться от прививки общественному интересу и безопасности других детей. Верховный Суд в апреле подтвердил обязательность вакцинации детей. 

Как сообщали Українські Новини, в июле текущего года Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.

В мае Супрун заявила, что для исключения выдачи поддельных справок, внедрят электронную медицинскую карту. Все данные о прививках будут внесены в электронную систему.

Больше новостей о: Вакцина Ульяна Супрун Прививки Отказ от вакцинации

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