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14 августа 2019, среда, 17:14 109
Политика 2019-08-14T17:14:12+03:00
Українські Новини
ВСП на следующей неделе рассмотрит отстранение Вовка от должности главы Окружного суда Киева

ВСП на следующей неделе рассмотрит отстранение Вовка от должности главы Окружного суда Киева

Павел Вовк
Павел Вовк

Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка 20 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, передают Українськi Новини.

"В Высший совет правосудия поступили ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении судей окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погребниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - сказано в нем.

Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 20 августа на 10:00.

Замглавы Окружного админсуда Евгений Аблов был отстранен от должности еще 8 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, защита Вовка заявила, что мера пресечения главе Окружного админсуда Киева Вовку не рассматривается.

Ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении Вовку и еще двум судьям Окружного админсуда Киева и судье из Одессы о подозрении во вмешательстве в деятельность госорганов.

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