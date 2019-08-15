Холодницкий заработал за июль на 80 тысяч больше, чем Луценко

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, зарплата которого за июнь резко выросла на 100 тысяч гривен, за июль по сравнению с июнем почти не изменилась и составила 179 898 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.



Оклад прокурора составил 63 432 гривны.



Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.



При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.







Как сообщали Українські Новини, в мае зарплата Холодницкого уменьшилась на 200 тысяч гривен.



Также Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном превышении власти специализированным антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким при расследовании дела о взяточничестве исполняющего обязанности начальника департамента Министерства аграрной политики и продовольствия.



Тем временем Назар Холодницкий в электронно декларации указал "туристический отдых" за 102 000 гривен, а также 2 403 749 гривен дохода, 34 тысяч евро и 160 тысяч долларов наличных средств за 2018 год. Холодницкий одолжил третьим лицам 4 тыс. долларов и 614 тыс. гривен.