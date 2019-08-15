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15 августа 2019, четверг, 06:45 796 Документ
Экономика 2019-08-15T09:45:03+03:00
Українські Новини
Холодницкий заработал за июль на 80 тысяч больше, чем Луценко

Холодницкий заработал за июль на 80 тысяч больше, чем Луценко

Назар Холодницкий
Назар Холодницкий

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, зарплата которого за июнь резко выросла на 100 тысяч гривен, за июль по сравнению с июнем почти не изменилась и составила 179 898 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.


Как сообщали Українські Новини, в мае зарплата Холодницкого уменьшилась на 200 тысяч гривен

Также Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном превышении власти специализированным антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким при расследовании дела о взяточничестве исполняющего обязанности начальника департамента Министерства аграрной политики и продовольствия.

Тем временем Назар Холодницкий в электронно декларации указал "туристический отдых" за 102 000 гривен, а также 2 403 749 гривен дохода, 34 тысяч евро и 160 тысяч долларов наличных средств за 2018 год. Холодницкий одолжил третьим лицам 4 тыс. долларов и 614 тыс. гривен.

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