В Ливии беспилотники сбили украинский самолет с гуманитарной помощью

6 августа в аэропорту города Мисурата в Ливии ударами с дронов был уничтожен самолет Ил-76ТД украинской компании "Скайавиатранс". Об этом сообщает Министерство иностранных дел, передает Украинская правда.



По словам Малаховой, Ил-76ТД выполнял рейс из столицы Турции Анкары в Мисурату в рамках сотрудничества с Международной организацией Красного Креста. В МИД уточнили, что самолет перевозил гуманитарный груз для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии.

Малахова рассказала, что атака с дронов началась сразу после прибытия самолета в аэропорт, когда началась выгрузка багажа. По ее словам, было несколько выстрелов, а в атаке участвовало два дрона; пока один беспилотник атаковал украинский самолет, другой вел видео и фотосъемку.

Первый снаряд попал в крыло Ил-76ТД, самолет сгорел полностью, отметила Малахова. Она сообщила, что через 40 минут после нападения видео и фото были опубликованы российскими блогерами в социальных сетях.

Во время обстрела на борту украинского самолета были несколько членов экипажа, они успели эвакуироваться. По данным МИД, легкие ранения получил оператор экипажа, а также уничтожены документы штурмана. Сейчас министерство занимается возвращением украинцев домой.

Как сообщали Українські Новини, в Ливии уничтожены два украинских самолета Ил-76, погиб пилот.

В октябре истребитель Су-27 упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета.