В некоторых районах Киева отключили холодную воду: адреса

Ремонт над локализацией и ликвидацией повреждений в сети холодного водоснабжения. Фото: Facebook\ "Киевводоканал"

Ремонт над локализацией и ликвидацией повреждений в сети холодного водоснабжения. Фото: Facebook\ "Киевводоканал"

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" временно отключил от водоснабжения некоторые районы Киева 14 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала", передают Українські Новини.

По состоянию на 10:00 14 августа ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений в сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской.

В частности, холодную воду отключили по таким адресам:

- улица Троинина 3,4,5,6,8,8а (Шевченковский р-н);

- улица Федора Максименка 4,4А, 6 (Оболонский р-н);

- проспект Освободителей, 2 ( Днепровский р-н);

- проспект Владимира Маяковского 60/10 (Деснянский р-н);

- улица Михаила Донца, 3 (Соломенский р-н);

Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.

КП приносит извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українські Новини, 16 июля в Донецкой области тысячи людей остались без электроэнергии и водоснабжения. Из-за ремонта ЛЭП 750кВ временно была отключена линия "Котляревская-Карловка" 35 кВ., в результате чего без энергоснабжения временно оставались Карловская фильтровальная станция и жители 17 сел в Ясиноватском, Марьинском, Покровском и Константиновском районах Донецкой области.

С 24 по 27 июля в Киеве проходили плановые отключения воды на некоторых улицах из-за ремонтных работ.