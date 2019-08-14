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14 августа 2019, среда, 08:35 96
Политика 2019-08-14T09:45:02+03:00
Українські Новини
В "Оппоплатформе" назвали Данилюка "вошью" и "приживалой"

В "Оппоплатформе" назвали Данилюка "вошью" и "приживалой"

Александр Данилюк. Фото: 24 канал
Александр Данилюк. Фото: 24 канал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, который в интервью ВВС назвал одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктора Медведчука угрозой национальной безопасности Украины, получил отповедь от "Оппоплатформы".

На сайте "Оппоплатформы" появился коментарий пресс-слубы с заголовком "Вошь на третьей шкуре: политический приживала Данилюк в СНБО – позор для президента Зеленского и свидетельство некомпетентности СНБО".

В заявлении говорится, что Данилюк в отношениях с Зеленским использовал тактику политического "приживалы", которого "с легкой руки СКМ" пристроили в 2010 году к Януковичу.

"Затем Данилюк сумел перекочевать к Порошенко с багажом наработанных комитетом экономических реформ Ирины Акимовой портфелем, который сегодня Данилюк втюхивает теперь уже Зе-команде", - пишут в "Оппоплатформе".

"Накануне парламентских выборов от команды Зеленского прозвучала инициатива провести люстрацию всех чиновников, работавших при режиме Порошенко. Это тот случай, когда инициативу власти вполне можно поддержать в отношении таких мелких жуликов как Данилюк и подобный ему Абромавичус. Возможно, тогда восстановление мира в Украине станет ближе, а земля и государственные предприятия не будут пущены "с молотка", - заявляет партия.

Как сообщали Українські Новини, Данилюк считает Абромавичуса и Коболева "новыми лицами"

Также Данилюк сказал, что "будет реагировать", если Зеленский захочет его назначения премьер-министром.

Больше новостей о: СНБО Виктор Медведчук Александр Данилюк Оппозиционная платформа – За жизнь

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