Боевики 13 раз нарушили перемирие: били из пулеметов и гранатометов

За прошедшие сутки, 13 августа, боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил двенадцать обстрелов: неподалеку Талаковки, дважды в районе Водяного, вблизи Гнутово, в районе Новогнатовки, дважды вблизи Новотроицкого, вблизи Красногоровки, неподалеку Лебединского, вблизи Павлополя, неподалеку Новогнатовки, вблизи Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного.

Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Песков - из стрелкового оружия.

Как сообщали Українські Новини, в больнице Днипра умер военный, который получил ранение 10 августа.

Тем временем российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военных в соцсетях под видом женщин.