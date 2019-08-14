Боевики 13 раз нарушили перемирие: били из пулеметов и гранатометов

За прошедшие сутки, 13 августа, боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил двенадцать обстрелов: неподалеку Талаковки, дважды в районе Водяного, вблизи Гнутово, в районе Новогнатовки, дважды вблизи Новотроицкого, вблизи Красногоровки, неподалеку Лебединского, вблизи Павлополя, неподалеку Новогнатовки, вблизи Авдеевки.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного.\r\nПотерь с нашей стороны не зафиксировано.\r\nС начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Песков - из стрелкового оружия.\r\nКак сообщали Українські Новини, в больнице Днипра умер военный, который получил ранение 10 августа.\r\nТем временем российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военных в соцсетях под видом женщин.