Оперуполномоченный Фискальной службы попался на взятке в 300 тыс. гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области по подозрению в вымогательстве 0,3 млн гривен взятки у предпринимателя.\r\nОб этом говорится в сообщении территориального управления ГБР в Мелитополе Запорожской области, передают Українські Новини.\r\nПо данным ведомства, налоговик обещал помочь предпринимателю избежать ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения налогового законодательства.\r\nВзятку он хотел получить через посредника.\r\nПодозреваемого задержали после получения части неправомерной выгоды в размере 26 тыс. гривен и 4 тыс. долларов.\r\nНачато расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды)\r\nСейчас готовится сообщение о подозрении задержанному.\r\nКак сообщали Українськi Новини, руководителя полиции в Ровенской области подозревают в получении почти 40 тыс. гривен взятки.\r\nТакже во Львовской области следователь полиции попался на взятке.