Оперуполномоченный Фискальной службы попался на взятке в 300 тыс. гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области по подозрению в вымогательстве 0,3 млн гривен взятки у предпринимателя.

Об этом говорится в сообщении территориального управления ГБР в Мелитополе Запорожской области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, налоговик обещал помочь предпринимателю избежать ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения налогового законодательства.

Взятку он хотел получить через посредника.

Подозреваемого задержали после получения части неправомерной выгоды в размере 26 тыс. гривен и 4 тыс. долларов.

Начато расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды)

Сейчас готовится сообщение о подозрении задержанному.

Как сообщали Українськi Новини, руководителя полиции в Ровенской области подозревают в получении почти 40 тыс. гривен взятки.

Также во Львовской области следователь полиции попался на взятке.