Во Львовской области следователь полиции попался на взятке

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины 25 апреля задержали следователя Стрыйского отдела полиции (Львовская область) при получении взятки.

Об этом говорится в сообщении УСБУ во Львовской области, передают Українські Новини.

"Полицейский требовал от местного жителя две тысячи долларов США за избежание реального срока заключения за хранение наркотиков", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали взяточника после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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