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25 апреля 2019, четверг, 19:55 629
Силовые структуры 2019-04-25T20:35:45+03:00
Українські Новини
Во Львовской области следователь полиции попался на взятке

Во Львовской области следователь полиции попался на взятке

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины 25 апреля задержали следователя Стрыйского отдела полиции (Львовская область) при получении взятки.

Об этом говорится в сообщении УСБУ во Львовской области, передают Українські Новини.

"Полицейский требовал от местного жителя две тысячи долларов США за избежание реального срока заключения за хранение наркотиков", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали взяточника после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, во Львове директор КП горсовета вымогал почти 5 млн гривен.

Ранее в мэрии Львова проводили обыски из-за "откатов" начальнику финконтроля.

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