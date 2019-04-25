Во Львовской области следователь полиции попался на взятке

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины 25 апреля задержали следователя Стрыйского отдела полиции (Львовская область) при получении взятки.\r\nОб этом говорится в сообщении УСБУ во Львовской области, передают Українські Новини.\r\n"Полицейский требовал от местного жителя две тысячи долларов США за избежание реального срока заключения за хранение наркотиков", - сказано в сообщении.\r\nОперативники спецслужбы задержали взяточника после получения всей суммы неправомерной выгоды.\r\nВ рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.\r\nРешается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.\r\nКак сообщали Українські Новини, во Львове директор КП горсовета вымогал почти 5 млн гривен.\r\nРанее в мэрии Львова проводили обыски из-за "откатов" начальнику финконтроля.