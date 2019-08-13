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13 серпня 2019, вівторок, 23:50 8
Політика 2019-08-13T23:57:17+03:00
Українські Новини
Оперуповноважений Фіскальної служби попався на хабарі в 300 тис. гривень

Оперуповноважений Фіскальної служби попався на хабарі в 300 тис. гривень

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ Головного управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області за підозрою у вимаганні 0,3 млн гривень хабара у підприємця.

Про це йдеться в повідомленні територіального управління ДБР у Мелітополі Запорізької області, передають Українські Новини.

За даними відомства, податківець обіцяв допомогти підприємцеві уникнути відповідальності за виявлені під час перевірки порушення податкового законодавства.

Хабар він хотів отримати через посередника.

Підозрюваного затримали після отримання частини неправомірної вигоди в розмірі 26 тис. гривень і 4 тис. доларів.

Розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Зараз готується повідомлення про підозру затриманому.

Як повідомляли Українські Новини, керівника поліції в Рівненській області підозрюють у отриманні майже 40 тис. гривень хабара.

Також у Львівській області слідчий поліції попався на хабарі.

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