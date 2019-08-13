Оперуповноважений Фіскальної служби попався на хабарі в 300 тис. гривень

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ Головного управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області за підозрою у вимаганні 0,3 млн гривень хабара у підприємця.\r\nПро це йдеться в повідомленні територіального управління ДБР у Мелітополі Запорізької області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, податківець обіцяв допомогти підприємцеві уникнути відповідальності за виявлені під час перевірки порушення податкового законодавства.\r\nХабар він хотів отримати через посередника.\r\nПідозрюваного затримали після отримання частини неправомірної вигоди в розмірі 26 тис. гривень і 4 тис. доларів.\r\nРозпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди).\r\nЗараз готується повідомлення про підозру затриманому.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, керівника поліції в Рівненській області підозрюють у отриманні майже 40 тис. гривень хабара.\r\nТакож у Львівській області слідчий поліції попався на хабарі.