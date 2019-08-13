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13 августа 2019, вторник, 21:24 68 Документ
Политика 2019-08-13T21:35:30+03:00
Українські Новини
Начальник житомирского лесхоза написал заявление на увольнение по требованию Зеленского

Начальник житомирского лесхоза написал заявление на увольнение по требованию Зеленского

Андрей Куринский. Фото: facebook.com/kurinskyi.andriy
Андрей Куринский. Фото: facebook.com/kurinskyi.andriy

Начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление на увольнение по требованию Президента Владимира Зеленского.

Заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Прошу уволить меня по соглашению сторон", - говорится в ней.

Заявление датируется 12 августа.

Документ: facebook.com/kurinskyi.andriyДокумент: facebook.com/kurinskyi.andriy

Также Куринский опубликовал открытое письмо к Зеленскому.

"12.08.2019 в г. Олевск Житомирской области состоялось совещание под Вашим председательством, во время которого вы заявили о моей причастности к незаконной добычи янтаря и участии в "янтарных схемах". Сообщаю, что Вас сознательно или несознательно было введено в заблуждение, чем подорвано Ваш авторитет, как избранного гражданами Украины Гаранта Конституции", - говорится в нем.

 

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призывает уйти в отставку начальника житомирской полиции из-за янтарных старателей.

Тем временем  Зеленский назначил председателем Житомирской областной государственной администрации бывшего заместителя начальника управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины Виталия Бунечко.

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