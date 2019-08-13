Начальник житомирского лесхоза написал заявление на увольнение по требованию Зеленского

Начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление на увольнение по требованию Президента Владимира Зеленского.\r\nЗаявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"Прошу уволить меня по соглашению сторон", - говорится в ней.\r\nЗаявление датируется 12 августа.\r\nДокумент: facebook.com\/kurinskyi.andriy\r\nТакже Куринский опубликовал открытое письмо к Зеленскому.\r\n"12.08.2019 в г. Олевск Житомирской области состоялось совещание под Вашим председательством, во время которого вы заявили о моей причастности к незаконной добычи янтаря и участии в "янтарных схемах". Сообщаю, что Вас сознательно или несознательно было введено в заблуждение, чем подорвано Ваш авторитет, как избранного гражданами Украины Гаранта Конституции", - говорится в нем.\r\n\r\n \r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский призывает уйти в отставку начальника житомирской полиции из-за янтарных старателей.\r\nТем временем Зеленский назначил председателем Житомирской областной государственной администрации бывшего заместителя начальника управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины Виталия Бунечко.