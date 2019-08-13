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13 августа 2019, вторник, 20:29 31
СМИ 2019-08-13T20:51:04+03:00
Українські Новини
Депутат Высоцкий призвал подорвать "112" и "NewsOne"

Депутат Высоцкий призвал подорвать "112" и "NewsOne"

Депутата от "Народного фронта" Верховной Рады 8 созыва Сергей Высоцкий, который на последних выборах шел по спискам партии Порошенко "ЕС" (был на непроходном 44 номере - Ред.), в эфире телеканала "Прямой" (который также связывают с бывшим президентом), заявил, что все, что можно сделать с украинскими телеканалами, которых он считает пророссийскими - взорвать противотанковой ракетой, пишет "Страна".

"Эти каналы, о которых мы говорим, которые работают против Украины - на врага, все журналисты, которые работают там, - они являются комбатантами Российской Федерации. И все, что с ними можно сделать - подорвать ПТУРом, то есть закрыть" - заявил нардеп в эфире ток-шоу "Прямой эфир" от 12 августа. Речь шла про каналы "NewsOne" и "112".

Цитату опубликовала на своей странице в Facebook Анна Степанец - ведущая с телеканала "112". Степанец возмущена таким заявлением, цитату Высоцкого она прокомментировала фразой: "Уважаемые правоохранительные органы, это что вообще?"

Коллегу поддержал Сергей Томиленко - председатель Национального союза журналистов Украины. В комментариях к посту он написал: "Это вражда, за которую предусмотрена уголовная ответственность. А политическую ответственность за свою "экстра"-риторику господин Высоцкий уже понес - в новом парламенте его не будет. Так же, как и политсилы, от которой избирался этот бывший журналист".

Как сообщали Українські Новини, 13 июля ночью неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина" и скрылись на неизвестном авто. >Позже в сети появилось видео момента обстрела из гранатомета здания телеканала "112".

Больше новостей о: 112 Сергей Высоцкий Телеканал 112 NewsOne

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