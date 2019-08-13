Фото дня: в Одессе появились 122 капкана, символизирующие узников Кремля

Сегодня, 13 августа, в Одессе на Приморском бульваре правозащитники установили 122 капкана как символ количества граждан, которых незаконно удерживают в тюрьмах России и оккупированного Крыма. Об этом сообщает Думская, опубликовав соответствующие фото.

Одна из организаторов акции Лиза Мэй рассказала, что своей инсталляцией активисты хотят привлечь внимание гражданского общества в регионах. Акция всеукраинская и будет проходить в десяти городах.

Инсталляция в Одессе, символизирующая узников Кремля

"Одесса — это первый город, где мы проводим эту акцию и следующим городом, где мы выставим инсталляцию 15-го августа, будет Херсон", — сообщила Лиза Мэй.

Правозащитники считают, что украинская власть не прилагает всех возможных усилий для освобождения узников путинского режима.

Фото: Думская

"Мы бы хотели от президента конкретных действий, хотя я почти каждый день общаюсь с людьми из Офиса президента, и они нас не футболят. Они понимают, что если родственники начнут поднимать "хай", для них это будет не очень хорошо. Двери якобы открыты, но нет конкретных действий, - рассказывает глава объединения родственников узников Кремля, брат политзаключенного Евгения Панова Игорь Котелянец. — Сегодня узники Кремля нуждаются в помощи, так как у них нет там нормальной одежды, пищи, медикаментов, и все это требует финансовых ресурсов, поэтому мы призываем людей, которые хотят поддержать, найти в интернете найти наш проект "Родственники политзаключенных Кремля" и поддержать".

Как сообщали Українські Новини, в России на митингах против политрепрессий задержали активистов с "провокационными" плакатами.

Тем временем Зеленский назначил стипендии имени Лукьяненко 11 политзаключенным.