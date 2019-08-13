Луганскую полицию возглавил Левченко, который работал в полиции оккупированного Крыма

Национальная полиция назначила начальником Управления патрульной полиции в Луганской области старшего лейтенанта полиции Виктора Левченко.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции, передают Українські Новини.\r\nНового руководителя личному составу представил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Вадим Зеленский.\r\nОтмечается, что Левченко 31 год и с 2015 года он работал патрульным полицейским, позже занимал руководящие должности в патрульной полиции города Николаев.\r\nПри этом с 2018 года он работал начальником отдела патрульной полиции в оккупированном Россией Крыму и в городе Севастополь.\r\nЛевченко имеет 2 высших образования, одно из которых юридическое, а также является мастером спорта по легкой атлетике и многократным чемпионом Украины.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский призывает уйти в отставку начальника житомирской полиции из-за янтарных старателей 2019.\r\nТем временем руководителя полиции в Ровенской области подозревают в получении почти 40 тыс. гривен взятки.