Луганскую полицию возглавил Левченко, который работал в полиции оккупированного Крыма

Национальная полиция назначила начальником Управления патрульной полиции в Луганской области старшего лейтенанта полиции Виктора Левченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции, передают Українські Новини.

Нового руководителя личному составу представил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Вадим Зеленский.

Отмечается, что Левченко 31 год и с 2015 года он работал патрульным полицейским, позже занимал руководящие должности в патрульной полиции города Николаев.

При этом с 2018 года он работал начальником отдела патрульной полиции в оккупированном Россией Крыму и в городе Севастополь.

Левченко имеет 2 высших образования, одно из которых юридическое, а также является мастером спорта по легкой атлетике и многократным чемпионом Украины.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призывает уйти в отставку начальника житомирской полиции из-за янтарных старателей 2019.

Тем временем руководителя полиции в Ровенской области подозревают в получении почти 40 тыс. гривен взятки.