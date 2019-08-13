подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 августа 2019, вторник, 22:00 79
Силовые структуры 2019-08-13T22:00:01+03:00
Українські Новини
Луганскую полицию возглавил Левченко, который работал в полиции оккупированного Крыма

Луганскую полицию возглавил Левченко, который работал в полиции оккупированного Крыма

Национальная полиция назначила начальником Управления патрульной полиции в Луганской области старшего лейтенанта полиции Виктора Левченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции, передают Українські Новини.

Нового руководителя личному составу представил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Вадим Зеленский.

Отмечается, что Левченко 31 год и с 2015 года он работал патрульным полицейским, позже занимал руководящие должности в патрульной полиции города Николаев.

При этом с 2018 года он работал начальником отдела патрульной полиции в оккупированном Россией Крыму и в городе Севастополь.

Левченко имеет 2 высших образования, одно из которых юридическое, а также является мастером спорта по легкой атлетике и многократным чемпионом Украины.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призывает уйти в отставку начальника житомирской полиции из-за янтарных старателей 2019.

Тем временем руководителя полиции в Ровенской области подозревают в получении почти 40 тыс. гривен взятки.

Больше новостей о: Полиция Оккупация Крыма Патрульная полиция Виктора Левченко

Архив
Новости
Суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи 23:00
Луганскую полицию возглавил Левченко, который работал в полиции оккупированного Крыма 22:00
В Киеве "стоит" красная линия метро: на рельсы упал человек 21:48
Начальник житомирского лесхоза написал заявление на увольнение по требованию Зеленского 21:24 Документ
"112 Украина" требует привлечь депутата Высоцкого к уголовной ответственности 20:49
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Помогать Зеленскому реформировать судебную систему будет адвокат, дважды менявший показания в деле о взятке судье (документ) 16:07
больше новостей
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Больше 25 тыс. украинцев требуют от Зеленского отмены финансирования партий из госбюджета 14:16
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok