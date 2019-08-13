На Киев надвигается гроза и шквальный ветер: объявлено штормовое предупреждение

В Киеве в ближайшее время ожидается гроза и шквальный ветер.

Об этом говорится в сообщении на странице КАРС "Киевская служба спасения" в социальной сети Facebook.

"По прогнозу Украинский гидрометцентр в ближайший час и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в нем.

Основные правила поведения в случае усиления ветра и грозы:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не трогать металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Также спасатели напоминают, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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