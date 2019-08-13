На Киев надвигается гроза и шквальный ветер: объявлено штормовое предупреждение

В Киеве в ближайшее время ожидается гроза и шквальный ветер.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице КАРС "Киевская служба спасения" в социальной сети Facebook.\r\n"По прогнозу Украинский гидрометцентр в ближайший час и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м\/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в нем.\r\nОсновные правила поведения в случае усиления ветра и грозы:\r\n\r\nвсе окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;\r\nесли вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев\r\nв случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии;\r\nизбегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.\r\n\r\nВо время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не трогать металлические входные двери.\r\n\r\nНа природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.\r\nВо время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.\r\n\r\nТакже спасатели напоминают, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты, синоптики дали прогноз погоды на неделю.\r\nКроме того синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине.\r\n