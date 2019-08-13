подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 августа 2019, вторник, 19:13 113
Общество 2019-08-13T19:26:14+03:00
Українські Новини
На Киев надвигается гроза и шквальный ветер: объявлено штормовое предупреждение

На Киев надвигается гроза и шквальный ветер: объявлено штормовое предупреждение

В Киеве в ближайшее время ожидается гроза и шквальный ветер.

Об этом говорится в сообщении на странице КАРС "Киевская служба спасения" в социальной сети Facebook.

"По прогнозу Украинский гидрометцентр в ближайший час и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в нем.

Основные правила поведения в случае усиления ветра и грозы:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не трогать металлические входные двери.

  • На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
  • Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Также спасатели напоминают, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты, синоптики дали  прогноз погоды на неделю.

Кроме того синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине.

 

Больше новостей о: Штормовое предупреждение Гроза Ухудшение погоды Шквальный ветер погода в Киеве

Архив
Новости
"112 Украина" требует привлечь депутата Высоцкого к уголовной ответственности 20:49
Депутат Высоцкий призвал подорвать "112" и "NewsOne" 20:29
Инсталляция, символизирующая узников Кремля. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе появились 122 капкана, символизирующие узников Кремля 20:13
Пожар на теплоходе
Видео дня: в России пылала "Святая Русь" 20:03
В Бельгии большая панда родила близняшек 19:43
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Помогать Зеленскому реформировать судебную систему будет адвокат, дважды менявший показания в деле о взятке судье (документ) 16:07
больше новостей
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Больше 25 тыс. украинцев требуют от Зеленского отмены финансирования партий из госбюджета 14:16
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok