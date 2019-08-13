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13 августа 2019, вторник, 18:47 10
Общество 2019-08-13T18:47:36+03:00
Українські Новини
В лагерь "Виктория" заселили детей впервые после трагедии

В лагерь "Виктория" заселили детей впервые после трагедии

Заселение в лагерь
Заселение в лагерь "Виктория" в Одессе. Фото: Думская

В лагерь "Виктория" в Одессе, где пожар в 2017 году унес жизни троих детей, впервые с момента трагедии заселили детей. Об этом сообщает Думская.

Так, сообщается, что первая смена после трагедии прибыла в детское учреждение в пятницу, 9 августа.

По словам начальника городского департамента образования и науки Елены Буйневич, смена состоит из 103 человек, в основном это дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа.

Заселены были лишь каменные корпуса лагеря, которые отремонтировали. Деревянные домики, один из которых горел в 2017 году, все еще арестованы.

Как сообщали Українські Новини, при реконструкции детского лагеря "Виктория", где погибли дети, похитили 1,7 млн гривен.

Отметим, пожар в детском лагере "Виктория" произошел 15 сентября 2017 года в деревянных корпусах.

Также потерпевшие при пожаре в лагере "Виктория" рассказали, что сигнализация постоянно срабатывала, а в ГосЧс заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере "Виктория", на момент пожара была отключена.

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