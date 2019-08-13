У табір "Вікторія" заселили дітей вперше після трагедії

Заселення в табір "Вікторія" в Одесі. Фото: Думська

Заселення в табір "Вікторія" в Одесі. Фото: Думська

Так, повідомляється, що перша зміна після трагедії прибула в дитячий заклад у п'ятницю, 9 серпня.

За словами начальника міського департаменту освіти і науки Олени Буйневич, зміна складається з 103 чоловік, в основному це діти пільгових категорій. Вони будуть відпочивати у таборі до 29 серпня.

Заселені були лише кам'яні корпуси табору, які відремонтували. Дерев'яні будиночки, один з яких горів у 2017 році, все ще арештовані.

Як повідомляли Українські Новини, при реконструкції дитячого табору "Вікторія", де загинули діти, викрали 1,7 млн гривень.

Зазначимо, пожежа в дитячому таборі "Вікторія" сталася 15 вересня 2017 року в дерев'яних корпусах.

Також потерпілі при пожежі в таборі "Вікторія" розповіли, що сигналізація постійно спрацьовувала, а в ДСНС заявили, що новітня звуко-світлова протипожежна сигналізація, встановлена у муніципальному дитячому таборі "Вікторія", на момент пожежі була відключена.