У табір "Вікторія" заселили дітей вперше після трагедії

В табір "Вікторія" в Одесі, де пожежа в 2017 році забрала життя трьох дітей вперше з моменту трагедії заселили дітей. Про це повідомляє Думська.\r\nТак, повідомляється, що перша зміна після трагедії прибула в дитячий заклад у п'ятницю, 9 серпня.\r\nЗа словами начальника міського департаменту освіти і науки Олени Буйневич, зміна складається з 103 чоловік, в основному це діти пільгових категорій. Вони будуть відпочивати у таборі до 29 серпня.\r\nЗаселені були лише кам'яні корпуси табору, які відремонтували. Дерев'яні будиночки, один з яких горів у 2017 році, все ще арештовані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, при реконструкції дитячого табору "Вікторія", де загинули діти, викрали 1,7 млн гривень.\r\nЗазначимо, пожежа в дитячому таборі "Вікторія" сталася 15 вересня 2017 року в дерев'яних корпусах.\r\nТакож потерпілі при пожежі в таборі "Вікторія" розповіли, що сигналізація постійно спрацьовувала, а в ДСНС заявили, що новітня звуко-світлова протипожежна сигналізація, встановлена у муніципальному дитячому таборі "Вікторія", на момент пожежі була відключена.