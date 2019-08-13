підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 серпня 2019, вівторок, 18:47 11
Суспільство 2019-08-13T20:00:02+03:00
Українські Новини
У табір "Вікторія" заселили дітей вперше після трагедії

У табір "Вікторія" заселили дітей вперше після трагедії

Заселення в табір
Заселення в табір "Вікторія" в Одесі. Фото: Думська

В табір "Вікторія" в Одесі, де пожежа в 2017 році забрала життя трьох дітей вперше з моменту трагедії заселили дітей. Про це повідомляє Думська.

Так, повідомляється, що перша зміна після трагедії прибула в дитячий заклад у п'ятницю, 9 серпня.

За словами начальника міського департаменту освіти і науки Олени Буйневич, зміна складається з 103 чоловік, в основному це діти пільгових категорій. Вони будуть відпочивати у таборі до 29 серпня.

Заселені були лише кам'яні корпуси табору, які відремонтували. Дерев'яні будиночки, один з яких горів у 2017 році, все ще арештовані.

Як повідомляли Українські Новини, при реконструкції дитячого табору "Вікторія", де загинули діти, викрали 1,7 млн гривень.

Зазначимо, пожежа в дитячому таборі "Вікторія" сталася 15 вересня 2017 року в дерев'яних корпусах.

Також потерпілі при пожежі в таборі "Вікторія" розповіли, що сигналізація постійно спрацьовувала, а в ДСНС  заявили, що новітня звуко-світлова протипожежна сигналізація, встановлена у муніципальному дитячому таборі "Вікторія", на момент пожежі була відключена.

Більше новин про: пожежа в таборі Вікторія дитячий табір Табір "Вікторія"

Архів
Новини
У Бельгії велика панда народила близнят 19:43
Після зниження гривня на міжбанку почала зміцнюватися 19:17
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: оголошено штормове попередження 19:13
У Києві горів острів: для гасіння задіяли катер 18:58
У табір "Вікторія" заселили дітей вперше після трагедії 18:47
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06
Скріншот: youtube/euronews
У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір 13:00
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok