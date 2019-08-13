Система питания военных по аутсортингу предусматривает четкие нормы питания в отличие от новой системы, - представитель истца Беликов

Адвокат Виталий Беликов, который представляет в суде интересы физлица-предпринимателя Аллы Богдан в деле против Минобороны, считает, что в системе питания по аутсортингу военнослужащий четко знает, кто, когда и как должен его накормить.

Об этом Беликов сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Мой клиент хочет, чтобы Министерство обороны Украины действовало в рамках правового поля и чтобы права военнослужащих были защищены. То есть, чтобы военнослужащий четко знал - кто, когда и как должен его накормить. Не полагатся на волю начпрода или кого-то еще, который вышел сегодня вот так накормить, а послезавтра еще как-то, а как это было при старой системе, где существуют четкие нормы питания, где определено, чего сколько и когда должно быть у военнослущажего", - сказал адвокат.

По его словам, Минобороны должно сначала обнародовать проект своего предложения по новой системе питания, чтобы общественность высказала свое мнение, а профильные институты предложили свои изменения или альтернативу.

"После чего пусть Кабмин утвердит эти нормы и пусть оно реализуется. Все должно быть цивилизованно. А не так как (сейчас), придумали какой-то приказ, который не должен существовать в правовом поле. На основании этого приказа Минобороны своим приказом изменило постановление Кабинета Министров Украины. Это дурость. Как такое может быть, что Минобороны меняет порядок, который установлен Кабмином", - подчеркнул адвокат.

Он уверен, что военные не должны работать на кухне, мыть посуду и чистить картошку.

Как сообщали Українські Новини, ранее суд приостановил переход Минобороны на новую систему питания военных по каталогу.

Также Окружной административный суд Киева своим решением не останавливал реформу питания в Вооруженных Силах Украины, а рассматривал исключительно правомерность принятия соответствующего приказа Министерством обороны Украины.

Тем временем Министерство обороны возмущено постановлением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия приказа о питании вооруженных сил Украины после того, как чиновники Минобороны организовали поставку некачественных продуктов в армию.