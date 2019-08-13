Активистки Femen продают фото пылающего Roshen, чтобы накопить на суды с Порошенко

Активистки феминистической организации Femen собирают деньги на суды с бывшим Президентом Петром Порошенко путем аукциона, где в качестве лота выступает фотография пылающего магазина Roshen с одной из акций движения на "Черную пятницу".\r\nСоответствующая встреча "Аукцион: "Пылающий Roshen" создана на странице в соцсети Facebook.\r\n"Сейчас Петр Алексеевич наконец-то начал ходить на допросы. Конечно вместе со всей семьей, конечно его дети в стоптанных кедиках и поношенных футболках. С нетерпением ждем продолжения представления уже в судах", - сказано в описании мероприятия.\r\nСогласно сообщению, судебные заседания Femen с Roshen и Порошенко продолжаются уже больше года, поэтому организация собирает деньги на адвокатов. \r\n"Итак, выставляем на аукцион фото знаменитой акции на Хеллоуин "Sweets or impeachment". Мы знаем, что Петр Алексеевич не самый щедрый человек, но его так же приглашаем принять участие", - добавили Femen.\r\nАктивистки пригласили на аукцион всех борцов с режимом Порошенко, оппозиционеров, врагов бывшего Президента и даже самого Порошенко.\r\nПричина судов феминистической организации с экс-Президентом в сообщении не указывается.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Венском балу активистка Femen атаковала обнаженным телом Порошенко. Также активистка Femen разделась у избирательного участка, где голосовал Зеленский.\r\nТем временем в Париже одна из основательниц Femen совершила самоубийство.