Активистки Femen продают фото пылающего Roshen, чтобы накопить на суды с Порошенко

Активистки феминистической организации Femen собирают деньги на суды с бывшим Президентом Петром Порошенко путем аукциона, где в качестве лота выступает фотография пылающего магазина Roshen с одной из акций движения на "Черную пятницу".

Соответствующая встреча "Аукцион: "Пылающий Roshen" создана на странице в соцсети Facebook.

"Сейчас Петр Алексеевич наконец-то начал ходить на допросы. Конечно вместе со всей семьей, конечно его дети в стоптанных кедиках и поношенных футболках. С нетерпением ждем продолжения представления уже в судах", - сказано в описании мероприятия.

Согласно сообщению, судебные заседания Femen с Roshen и Порошенко продолжаются уже больше года, поэтому организация собирает деньги на адвокатов.

"Итак, выставляем на аукцион фото знаменитой акции на Хеллоуин "Sweets or impeachment". Мы знаем, что Петр Алексеевич не самый щедрый человек, но его так же приглашаем принять участие", - добавили Femen.

Активистки пригласили на аукцион всех борцов с режимом Порошенко, оппозиционеров, врагов бывшего Президента и даже самого Порошенко.

Причина судов феминистической организации с экс-Президентом в сообщении не указывается.

Как сообщали Українські Новини, на Венском балу активистка Femen атаковала обнаженным телом Порошенко. Также активистка Femen разделась у избирательного участка, где голосовал Зеленский.

Тем временем в Париже одна из основательниц Femen совершила самоубийство.