Активістки Femen продають фото палаючого Roshen, щоб накопичити на суди з Порошенком

Активістки феміністичної організації Femen збирають гроші на суди з колишнім Президентом Петром Порошенком шляхом аукціону, де в якості лота виступає фотографія палаючого магазину Roshen з однієї з акцій руху на "Чорну п'ятницю".

Відповідна зустріч "Аукціон: "Палаючий Roshen" створена на сторінці в соцмережі Facebook.

"Зараз Петро Олексійович нарешті почав ходити на допити. Звичайно разом з усією родиною, звичайно його діти в стоптаних кедиках і поношених футболках. З нетерпінням чекаємо продовження вистави вже в судах", - сказано в описі заходу.

Згідно з повідомленням, судові засідання Femen з Roshen і Порошенком тривають вже більше року, тому організація збирає гроші на адвокатів.

"Отже, виставляємо на аукціон фото знаменитої акції на Хелловін "Sweets or impeachment". Ми знаємо, що Петро Олексійович не найщедріша людина, але його так само запрошуємо взяти участь", - додали Femen.

Активістки запросили на аукціон всіх борців з режимом Порошенка, опозиціонерів, ворогів колишнього Президента і навіть самого Порошенка.

Причина судів феміністичної організації з екс-Президентом в повідомленні не вказується.

Як повідомляли Українські Новини, на Віденському балу активістка Femen атакувала оголеним тілом Порошенка. Також активістка Femen роздяглася біля виборчої дільниці, де голосував Зеленський.

Тим часом у Парижі одна із засновниць Femen вчинила самогубство.