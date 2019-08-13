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13 августа 2019, вторник, 13:26 67
Экономика 2019-08-13T13:27:17+03:00
Українські Новини
Тарифы "Укрпочты" на доставку периодики могут вырасти на 15%

Тарифы "Укрпочты" на доставку периодики могут вырасти на 15%

"Укрпочта". Фото: prompolit.info

Министерство инфраструктуры инициирует повышение тарифов акционерного общества "Укрпочта" на доставку периодических изданий в среднем на 15% с 1 января 2020 года в то время, как "Укрпочта" грозится прекратить доставку пенсий.

Об этом говорится в соответствующем проекте приказа Мининфраструктуры, обнародованном на сайте министерства, передают Українські Новини.

Согласно ему, доставка на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, региональной и общегосударственной газеты формата А3 в 4 полосы подорожает на 15,4% до 76 копеек, областной - на 17,8% до 63 копеек, городской и районной - на 17,4% до 57 копеек.

В свою очередь доставка региональных журналов (за каждые полные или неполные 50 г веса) повысится на 15,4% до 3,04 гривны, областных - на 17,8% до 2,52 гривны, городских и районных - на 17,4% до 2,28 гривны.

Для подконтрольной территории Донбасса тарифы на доставку периодических изданий не изменится.

В министерстве отмечают, что на территории Украины на рынке распространения периодических изданий наряду с "Укрпочтой" и государственным предприятием "Пресса" активно работают более 100 коммерческих структур различных форм собственности, однако около 60% из них работают только в пределах одного города без обеспечения перевозки изданий между другими городами по тарифам, установленным по своему усмотрению.

Отмечается,что подписная стоимость издания, которую платит потребитель, состоит из совокупности издательской стоимости и стоимости услуг по распространению периодического печатного издания по подписке, которая составляет 15-20% общей стоимости издания.

Нынешние тарифы на прием и доставку рассчитаны на основе прогнозных расходов "Укрпочты" и "Прессы" на 2018 год, а также размера минимальной заработной платы 4 173 гривен (с 1 января 2019).

При этом размер минимальной заработной платы в 2020 году прогнозируется на уровне - 4 425 гривен, что на 6 % больше, чем в 2019 году.

Согласно пояснительной записке, наибольший удельный вес в структуре расходов "Укрпочта" (около 70%) занимают расходы на оплату труда с начислениями, поэтому ситуация с изменением законодательно установленного размера минимальной заработной платы до уровня 4 425 гривен в значительной степени влияет на расходы общества.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января 2019 услуги "Укрпочты" подорожали.

Тем временем в Киеве закрыли старейшее отделение "Укрпочты" в центре города.

Больше новостей о: Укрпочта Периодика Министерство инфраструктуры Украины Повышение тарифов Укрпочты

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