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13 августа 2019, вторник, 11:49 762 Документ
Судебная власть 2019-08-13T11:49:01+03:00
Українські Новини
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в перед

"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах

Судье одного из райсудов Харькова удалось пояснить получение денег на оперативном видео СБУ "обрядами изгнания мертвой силы" из якобы сувенирных купюр, которые ей постоянно подкидывали адвокаты. Уголовное дело было закрыто Прокуратурой Харьковской области.

Об этом говорится в публикации "Чудеса судейские. Харьковская судья перебила обвинения СБУ "изгнанием дьявола из сувенирных денег"" на основании текста постановления о закрытии уголовного дела.

"Донец О.В. показала, что к ней в кабинет подкидывали "сувенирные деньги", землю, мак, иголки, мелкие монеты, которые были рассыпаны вдоль стен всего помещения суда. Из-за чего она обращалась к знахаркам, гадалкам и к батюшке. По рекомендации знахарок, она периодически приходила к ним в церковь и выполняла определенные обряды над этими сувенирными деньгами, махала ими над документами. Но несмотря на то, что она молилась и исполняла соответствующие обряды, деньги и дальше продолжали появляться в делах, которые ей передавали в производство. Одна из знахарок говорила ей, что ей приносят "мертвые деньги" и кто-то имеет против нее "мертвые" намерения. Деньги, которые ей демонстрировали на видеозаписях, являются сувенирными, она махала именно сувенирными деньгами", - говорится в постановлении о закрытии уголовного дела.

"По отношению к ней имела место провокация взятки, ей длительное время подкидывали в рассматриваемые ею уголовные и гражданские дела "сувенирные деньги", а об этом стало известно сотрудникам УСБУ в Харьковской области. Которые решили зафиксировать на видео ее контакт с сувенирными деньгами, которые можно принять за настоящие деньги, и таким образом привлечь ее к уголовной ответственности", - аргументируется происходящее.

Что же до знахарок, которые подсказали судье такую модель поведения, то их опросить оказалось не возможно. Умерли по естественным причинам, - резюмирует автор постановления о закрытии дела.

"Достаточные объективные данные, которые бы свидетельствовали, что Донец О.В. в своем служебном кабинете получала денежные средства в качестве взяток… не выявлены", - резюмирует закрывая дело следователь по особо важным делам Прокуратуры Харьковской области Владислав Якутин.

Как сообщается в публикации, на этот эпизод Українським Новинам удалось выйти при изучении биографий новоназначенных членов Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины. Как оказалось, один из них – сегодня уважаемый юрист и член советов всех высших судов - пять лет назад "засветился" в многократном изменении своих показаний в деле, где он фигурировал как взяткодатель.

"Но сами материалы дела оказались еще более яркими, чем история с нынешним "реформатором президента", - пишет автор публикации.

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