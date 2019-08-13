"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах

Судді одного з райсудів Харкова вдалося пояснити отримання грошей на оперативному відео СБУ "обрядами вигнання мертвої сили" з нібито сувенірних купюр, які їй постійно підкидали адвокати. Кримінальну справу було закрито Прокуратурою Харківської області.

Про це йдеться в публікації "Чудеса суддівські. Харківська суддя перебила звинувачення СБУ "вигнанням диявола з сувенірних грошей "" на основі тексту постанови про закриття кримінальної справи.

"Донець О.В. показала, що до неї в кабінет підкидали "сувенірні гроші", землю, мак, голки, дрібні монети, які були розсипані попід стінами всього приміщення суду. Через що вона зверталася до знахарок, ворожки і до батюшки. За рекомендацією знахарок, вона періодично приходила до них у церкву і виконувала певні обряди над цими сувенірними грошима, махала ними над документами. Але незважаючи на те, що вона молилася і виконувала відповідні обряди, гроші і далі продовжували з'являтися в справах, які їй передавали у виробництво. Одна зі знахарок говорила їй, що їй приносять "мертві гроші" і хтось має проти неї "мертві" наміри. Гроші, які їй демонстрували на відеозаписах, є сувенірними, вона махала саме сувенірними грошима", - йдеться в постанові про закриття кримінальної справи .

"По відношенню до неї мала місце провокація хабара, їй тривалий час підкидали в розглянуті нею кримінальні та цивільні справи "сувенірні гроші", а про це стало відомо співробітникам УСБУ в Харківській області. Вони вирішили зафіксувати на відео її контакт з сувенірними грошима, які можна прийняти за справжні гроші, і таким чином залучити її до кримінальної відповідальності", - аргументується те, що відбувається.

Що ж до знахарок, які підказали судді таку модель поведінки, то їх опитати виявилося неможливо. Померли з природних причин, - резюмує автор постанови про закриття справи.

"Достатніх об'єктивних даних, які б свідчили, що Донець О.В. в своєму службовому кабінеті отримувала грошові кошти в якості хабарів... не виявлено", - резюмує закриваючи справу слідчий з особливо важливих справ прокуратури Харківської області Владислав Якутин.

Як повідомляється в публікації, на цей епізод Українським Новинам вдалося вийти при вивченні біографій новопризначених членів Комісії з правової реформи при Президентові України. Як виявилося, один з них - сьогодні шановний юрист і член рад усіх вищих судів - п'ять років тому "засвітився" в багаторазовій зміні своїх показань у справі, де він фігурував як хабародавець.

"Але самі матеріали справи виявилися ще більш яскравими, ніж історія з нинішнім "реформатором президента", - пише автор публікації.