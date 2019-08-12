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  • Помогать Зеленскому реформировать судебную систему будет адвокат, дважды менявший показания в деле о взятке судье (документ)
12 августа 2019, понедельник, 16:07 515
Политика 2019-08-12T16:07:58+03:00
Українські Новини
Помогать Зеленскому реформировать судебную систему будет адвокат, дважды менявший показания в деле о взятке су

Помогать Зеленскому реформировать судебную систему будет адвокат, дважды менявший показания в деле о взятке судье (документ)

Фемида. Фото: 2day.kh.ua
Фемида. Фото: 2day.kh.ua

В состав Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины вошел юрист, который ранее был фигурантом уголовного дела о задокументированных СБУ взятках одному из харьковских судей. Будучи адвокатом, этот юрист якобы сам выступил инициатором взятки, узнав об аресте судьи, написал "явку с повинной". А когда судье удалось выстроить "железную" линию защиты и встал вопрос о закрытии дела, заявил что "оговорил" судью под давлением СБУ, а на снятом СБУ видео давал судье не взятку, а сувенирные деньги.

Такие факты изложены в тексте Постановления о закрытии уголовного дела, а также в собственноручно написанном судьей заявлении, копией которого располагают Українські Новини.

В числе участников рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия утвержденной Указом Президента Комиссии значится доцент Национального юридического университета им Ярослава Мудрого, член ВККС, кандидат юридических наук Дроздов Александр Михайлович. При проверке биографии, член консультативных советов при Верховном и Конституционном судах, соавтор действующих Правил адвокатской этики оказывается фигурантом уголовного дела пятилетней давности, в котором описаны действия, далекие от этических понятий.

18 октября 2012 года прокуратура Харьковской области закрыла уголовное дело №49-3046 в отношении судьи одного из райсудов Харькова Ольги Донец. СБУ еще в 2010 году установило видеонаблюдение за кабинетом подозреваемого в получении взяток судьи. На видео были зафиксированы три эпизода получения денег от адвокатов, причем, один из фигурантов был задержан вместе с судьей сразу же после передачи ей конверта.

Зафиксированным на видео СБУ оказался и посещавший кабинет соучредитель адвокатской компании "АСАД" Александр Дроздов. Согласно материалам уголовного дела, в его компанию обратились двое граждан, пожелавших прямо накануне ужесточения в Харькове правил борьбы с незаконной застройкой узаконить через суд свои стройки. Были выписаны юридические документы на ведение дел несколькими специалистами "АСАДа". Однако, как пояснил следствию сам Дроздов, генеральный директор компании решил с ним проконсультироваться и передал для ознакомления все документы.

Далее, как следует из материалов дела, Дроздов, не ставя в известность своих партнеров и не имея каких-либо процессуальных прав, решил самостоятельно "по-быстрому" решить вопрос с помощью своей знакомой судьи Донец.

В уголовном деле указано, что 22 октября 2010 года Донец якобы сам предложил судье 1500 долларов за решение вопроса, которые тут же ей и передал. А судья незаконно зарегистрировала дела, поданные с нарушением норм регистрации от не уполномоченного лица, и организовала роспись этих дел в суде на ее рассмотрение. Как пояснял Дроздов следствию, он дал судье свои собственные деньги, рассчитывая затем их получить от авторов обращения.

Как утверждается в материалах дела, 8 ноября 2010 года судья провела заседание по двум делам, полученным от Дроздова и приняла по ним позитивное решение. Однако не успела их опубликовать, поскольку уже на следующий день была задержана сотрудниками СБУ. Уже в декабре, находясь под следствием, судья переписала эти дела как оставленные без рассмотрения. Клиенты, не получившие удовлетворения, в декабре отказались от услуг компании. А деньги Дроздову не вернулись.

 В феврале 2011 года Дроздов в присутствии своего адвоката собственноручно пишет заявление о совершении правонарушения. В заявлении, приложенном к делу, он признает, что по требованию судьи передает ей 1500 долларов за принятие в производство двух дел.

"Прошу освободить меня от уголовной ответственности за совершение указанных действий, как лицо, которое добровольно сообщило о том, что произошло", - пишет Дроздов.

Следствие велось два года. В итоге, судья нашла эффективный вариант защиты. Она заявила, что все зафиксированные на видео взятки – это всего лишь передача ей сувенирных денег, над которыми она совершала определенные манипуляции. Найденные СБУ в ее кабинете настоящие деньги – это долг, который ей вернула сестра. А пойманный с настоящими деньгами адвокат тоже просто возвращал ей долг. Все свидетели тут же согласились с ее словами.

В том числе Дроздов, как следует из материалов дела, тут же заявил, что его предыдущие показания были выбиты СБУ под давлением. Ни каких взяток он не давал. А на видео зафиксировано, как он вкладывает в дела сувенирные деньги. Дело было тут же закрыто следователем Прокуратуры Харьковской области с формулировкой "не доказано участие в преступлении", так и не попав в суд.

Как сообщали Українські Новини,  на президентском сайте был опубликован Указ №584/2019 "Вопрос Комиссии по вопросам правовой реформы", которым утверждается Положение о Комиссии и состав Комиссии, подписанные руководителем Офиса Президента Андреем Богданом.

В то же время, как удалось выяснить Українським Новинам, в состав Комиссии оказались включены двое юристов, назначение которых экс-президентом Порошенко членами Высшего совета правосудия сейчас расследует ГБР. И указы о назначении которых членами ВСП со скандалом отменил сам же Зеленский, вступив на должность президента.
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