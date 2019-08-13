Чудеса судейские. Харьковская судья перебила обвинения СБУ "изгнанием дьявола из сувенирных денег"

Украинская Фемида уже известна засевавшими кабинеты "судьями-колядниками" и "судьями-огородниками", закапывавшими банки с деньгами. Но этим эпизодам предшествовал еще более яркий случай в Харькове, прошедший мимо внимания СМИ. Здесь судье удалось избежать наказания, доказав прокуратуре, что на оперативном видео СБУ она занималась не "взятками", а "экзорцизмом".

На этот эпизод Українським Новинам удалось выйти при изучении биографий новоназначенных членов Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины. Как оказалось, один из них – сегодня уважаемый юрист и член советов всех высших судов - пять лет назад "засветился" в многократном изменении своих показаний в деле, где он фигурировал как взяткодатель. Но сами материалы дела оказались еще более яркими, чем история с нынешним "реформатором президента".

Тема взяток не раскрыта

В октябре 2012 года следователь Прокуратуры Харьковской области закрыл с формулировкой "не доказано участие в преступлении" уголовное дело №49-3046, которое вело СБУ в отношении судьи Киевского районного суда Харькова Ольги Донец. В деле фигурировали признания людей, дававших взятки, оперативное видео, на котором судья извлекала из конвертов деньги и перекладывала их в укромное место и даже задержание "на горячем" после вручения в ноябре 2010 года одним из адвокатов очередной суммы. Но через год следствия Чутовский районный суд Полтавской области, куда попало дело, посчитал его "неполным". А затем закрыла "за недоказанностью" и сама прокуратура.

В чем же обвинялась судья? Согласно материалам дела, СБУ стало известно о том, что один из адвокатов планирует занести Ольге Донец вторую часть взятки за уже решенный ранее вопрос о переквалификации дела его подзащитного. За кабинетом судьи было установлено видеонаблюдение. А когда адвокат по версии следствия передал судье оставшиеся 300 долларов из 1000 долларов взятки, произошло задержание.

Вместе с тем, на оперативное видео попали еще два адвоката, в эти же дни передававшие конверты и папки с купюрами судье. Утром того же дня 1700 долларов судье вручил один из адвокатов за принятие в работу двух исков его клиентов к Харьковскому горсовету. Осмотрев вложенные в исковые заявления деньги, судья согласилась внести эти дела в журнал регистрации, говорится в материалах дела.

А еще ранее, утверждает следствие, 1500 долларов внес судье соучредитель адвокатской компании "АСАД" адвокат Александр Дроздов. При этом, сделал это по своей инициативе, поскольку формально ни какого отношения к "решаемым" им делам не имел. 8 ноября 2010 года судья провела заседание по двум делам, полученным от Дроздова и приняла по ним позитивное решение. Однако не успела их опубликовать, поскольку уже на следующий день была задержана сотрудниками СБУ. Уже в декабре, находясь под следствием, судья переписала эти дела как оставленные без рассмотрения. Клиенты, не получившие удовлетворения, в декабре отказались от услуг компании. А деньги Дроздову не вернулись.

В феврале 2011 года Дроздов в присутствии своего адвоката собственноручно пишет заявление о совершении правонарушения. В заявлении, приложенном к делу, он признает, что по требованию судьи передает ей 1500 долларов за принятие в производство двух дел.

"Прошу освободить меня от уголовной ответственности за совершение указанных действий, как лицо, которое добровольно сообщило о том, что произошло", - пишет Дроздов.

Признаются в дачах взяток и остальные фигуранты. И лишь сама судья продолжает настаивать – ни каких денег она не брала. С такими исходными данными дело идет в Чутовский районный суд Полтавской области.

Давали деньги, но сувенирные

"Отигрывание ситуации" назад шло как по нотам. Первым делом, защита судьи заинтересовалась: а можно ли по видео определить, настоящими ли долларами были купюры? Была проведена судебно-фоноскопическая экспертиза, которая установила: видеозаписи СБУ являются оригиналом, фиксировавшимся непрерывно.

Вот только, установить, какими именно были купюры по видео камеры Sony стандарта VHS не возможно, посетовали эксперты.

Справедливости ради стоит отметить, что и сегодня даже высокая детализация современного скрытого видеонаблюдения не дает возможности установить по картинке, настоящие или фальшивые (вариант – сувенирные) купюры находятся в руках у объекта наблюдения. Хороший кейс, на который почему-то редко обращают внимание.

После этого стали отказываться от своих показаний адвокаты, которые по версии следствия давали взятки. А чего ж вы тогда оговаривали, заявления писали? Так в СБУ на нас давили, выбивали показания, - хором заявили они. По настоянию райсуда были проведены служебные расследования уже по самим сотрудникам УБОП и отдела "А" СБУ, которые ни каких нарушений с их стороны не установили. Но в деле так и остались их утверждения "подкладывали в дела фальшивые купюры". Такое, понимаешь, утонченное чувство юмора у харьковских адвокатов! Только задержанный с поличным адвокат утверждал: "Отдавал 300 долларов долга, ранее взятого у судьи".

А откуда ж тогда взялись в кабинете настоящие доллары? Судья пояснила, что давала их в долг сестре на покупку машины. Та заявила, что переодолжила их третьему лицу. Которая, возвращая долг, даже переписала номера некоторых купюр. Совпадают? Совпадают. Сестра в эти дни находилась в Харькове. Могла передать деньги судье? Могла. Все подтверждено расписками и свидетельскими показаниями сестры и заемщика.

Это были "мертвые деньги"

Сами же показания судьи невозможно читать всерьез. И они действительно заслуживают полного цитирования.

"Донец О.В. показала, что к ней в кабинет подкидывали "сувенирные деньги", землю, мак, иголки, мелкие монеты, которые были рассыпаны вдоль стен всего помещения суда. Из-за чего она обращалась к знахаркам, ворожкам и к батюшке. По рекомендации знахарок, она периодически приходила к ним в церковь и выполняла определенные обряды над этими сувенирными деньгами, махала ими над документами. Но несмотря на то, что она молилась и исполняла соответствующие обряды, деньги и дальше продолжали появляться в делах, которые ей передавали в производство. Одна из знахарок говорила ей, что ей приносят "мертвые деньги" и кто-то имеет против нее "мертвые" намерения. Деньги, которые ей демонстрировали на видеозаписях, являются сувенирными, она махала именно сувенирными деньгами", - говорится в постановлении о закрытии уголовного дела.

"По отношению к ней имела место провокация взятки, ей длительное время подкидывали в рассматриваемые ею уголовные и гражданские дела "сувенирные деньги", а об этом стало известно сотрудникам УСБУ в Харьковской области. Которые решили зафиксировать на видео ее контакт с сувенирными деньгами, которые можно принять за настоящие деньги, и таким образом привлечь ее к уголовной ответственности", - аргументируется происходящее.

Что же до знахарок, которые подсказали судье такую можель поведения, то их опросить оказалось не возможно. Умерли по естественным причинам, - резюмирует автор постановления о закрытии дела.

"Достаточные объективные данные, которые бы свидетельствовали, что Донец О.В. в своем служебном кабинете получала денежные средства в качестве взяток… не выявлены", - резюмирует закрывая дело следователь по особо важным делам Прокуратуры Харьковской области Владислав Якутин.

Судья Ольга Донец продолжала работать в том же суде до 2013 года, когда уволилась в связи с выходом на пенсию.