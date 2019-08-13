підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 серпня 2019, вівторок, 11:39 30
Суспільство 2019-08-13T13:30:03+03:00
Українські Новини
Кияни знову не змогли дістатися до роботи міською електричкою

Кияни знову не змогли дістатися до роботи міською електричкою

Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u

Сьогодні вранці, 13 серпня, у Києві скасовані шість рейсів міської електрички. Про це повідомляє КП "Київпастранс".

"В ранковий час з технічних причин скасовані такі рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Вибачте за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито у серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевого маршруту протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

7 серпня в Києві скасували 6 рейсів міської електрички. Серед них були електрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Також 9 липня скасували 9 рейсів міської електрички. Не приїхали електрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321.

Раніше люди їхали на міській електричці зовні через те, що вона прийшла з запізненням і з меншою кількістю вагонів, ніж зазвичай. Електричка не могла впоратися з пасажиропотоком на зупинці "Троєщина-2".

Більше новин про: Київпастранс Міська електричка Скасовані рейси

Архів
Новини
FlixBus і Gunsel будуть здійснювати спільні перевезення з Києва до Польщі та Чехії 13:51
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Фінансування за результатами виборів Ради розподілили: гроші з держбюджету отримають 11 партій 13:41
Львівський губернатор Мальський залишився без заступників 13:34
Михайло Порошенко. Скріншот відео.
Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову 13:32
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Скріншот: youtube/euronews
У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір 13:00
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
ЦВК зареєструвала перших 25 депутатів Ради: список 17:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok