Кияни знову не змогли дістатися до роботи міською електричкою

Сьогодні вранці, 13 серпня, у Києві скасовані шість рейсів міської електрички. Про це повідомляє КП "Київпастранс".

"В ранковий час з технічних причин скасовані такі рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Вибачте за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито у серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевого маршруту протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.



7 серпня в Києві скасували 6 рейсів міської електрички. Серед них були електрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.



Також 9 липня скасували 9 рейсів міської електрички. Не приїхали електрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321.



Раніше люди їхали на міській електричці зовні через те, що вона прийшла з запізненням і з меншою кількістю вагонів, ніж зазвичай. Електричка не могла впоратися з пасажиропотоком на зупинці "Троєщина-2".