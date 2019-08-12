Масштабная автокатастрофа на трассе под Одессой: четверо погибших, машины "всмятку"

4 человека погибли и 3 госпитализированы в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на автодороге "Татарбунары – Вилково" в Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщило Управление Национальной полиции в Одессой области.

Смертельное ДТП в Одесской области.

Сообщается, что возле села Струмок столкнулись Fiat, Toyota и Volkswagen.

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров Fiat (жители Измаила, 2000-го, 2001-го и 1990 годов рождения соответственно), а также пассажир Toyota (житель Киевской области, 1953-го года рождения).

Также с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель Toyota (жительница Киевской области, 1970-го года рождения) и пассажир Fiat (житель Измаила, 2000-го года рождения).

Напомним, ранее под Полтавой столкнулись автобус и маршрутка: есть погибшие и раненые.

Также под Киевом на трассе маршрутка попала в ДТП: 2 погибших, 13 пострадавших.