У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір

У Греції, де навесні стався сильний землетрус магнітудою 3,5 бала,в ніч на понеділок в східному передмісті Афін спалахнула масштабна пожежа, загасити яку вдалося лише під ранок. Про це повідомляє Ekathimerini.

Представник пожежної служби на умовах анонімності розповів, що пожежа виникла в житловому секторі. Він зазначив, що збитки будуть оцінюватися після остаточного преодолевания пожежі. За словами очевидців, один будинок сильно пошкоджений.

Крім того, туристи та відпочиваючі табору Элафинисос були евакуйовані через лісову пожежу. Влади не володіють інформацією, скільки чоловік покинуло свої будинки. На думку експертів, пожежа виникла із-за спеки і вітру.

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В середньому, в гасінні пожежі взяли участь 121 особи, 6 пожежних літаків і вертольотів, передає агентство Associated Press.

Крім того, влада Греції попередила про підвищену ймовірність виникнення лісових пожеж у вівторок на більшій частині південної материкової Греції, на островах північного Егейського моря та в частині північно-східній провінції Фракія, недалеко від турецького кордону.

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Як повідомляли Українські Новини, 30 липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру вже досяг узбережжя Аляски і Канади.

10 серпня на острові Гран-Канарія, третьому за величиною серед Канарських островів, не вщухають лісові пожежі.