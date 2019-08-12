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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 августа 2019, понедельник, 08:23 54
Силовые структуры 2019-08-12T08:25:05+03:00
Українські Новини
Боевики били на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов: ранен военный

Боевики били на Донбассе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов: ранен военный

За прошедшие сутки, 11 августа, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, обстреляв позиции ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов: вблизи Старогнатовки, неподалеку Водяного, вблизи Новотроицкого, в районе Павлополя, неподалеку Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 3 раза: неподалеку Крымского, вблизи Майорская, в районе Золотого-4.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 10 августа в зоне проведения ООС погиб 25-летний Роман Романенко, житель Днипра.

Ранее четверо военных погибли в результате обстрелов на Донбассе 6 августа.

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