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  • Украинец завоевал золото и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду
11 августа 2019, воскресенье, 19:49 76
Жизнь 2019-08-11T19:52:55+03:00
Українські Новини
Украинец завоевал золото и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду

Украинец завоевал золото и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду

13-летний украинец Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду.

Об этом говорится в сообщении на странице Национального олимпийского комитета Украины в социальной сети Facebook.

"Алексей Середа поставил золотую точку в выступлениях сборной Украины на домашнем чемпионате Европы. 13-летний спортсмен победил в индивидуале на вышке и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду, превзойдя рекорд британца Тома Дэйли. Наши поздравления спортсмену, его семье и всем тренерском штаба сборной Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, украинский пловец Михаил Романчук получил "золото" на этапе Кубка мира в Токио на дистанции 1,5 тысячи метров вольным стилем.

Кроме того, после того, как украинская биатлонистка Джима впервые завоевала "золото" в личной гонке на этапе Кубка мира, украинец Дмитрий Пидручный выиграл первое в истории Украины золото чемпионата мира по биатлону в гонке преследования.

Также украинка Алла Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе в весовой категории до 68 кг.

Больше новостей о: Чемпион Победа Чемпионат Европы Прыжки в воду золотая медаль

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