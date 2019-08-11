Украинец завоевал золото и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду

13-летний украинец Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду.

Об этом говорится в сообщении на странице Национального олимпийского комитета Украины в социальной сети Facebook.

"Алексей Середа поставил золотую точку в выступлениях сборной Украины на домашнем чемпионате Европы. 13-летний спортсмен победил в индивидуале на вышке и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду, превзойдя рекорд британца Тома Дэйли. Наши поздравления спортсмену, его семье и всем тренерском штаба сборной Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, украинский пловец Михаил Романчук получил "золото" на этапе Кубка мира в Токио на дистанции 1,5 тысячи метров вольным стилем.

Кроме того, после того, как украинская биатлонистка Джима впервые завоевала "золото" в личной гонке на этапе Кубка мира, украинец Дмитрий Пидручный выиграл первое в истории Украины золото чемпионата мира по биатлону в гонке преследования.

Также украинка Алла Черкасова стала чемпионкой мира по борьбе в весовой категории до 68 кг.