Северная Корея подтвердила запуск двух новых ракет

Северная Корея подтвердила тестовый запуск двух ракет средней дальности нового типа. На испытаниях присутствовал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи в воскресенье, 11 августа. Никаких подробностей о новых ракетах агентство не сообщило, пишет DW.

Ранее, 10 августа, о запуске двух баллистических ракет близ города Хамхын на восточном побережье КНДР сообщил офис президента Южной Кореи. По утверждению южнокорейской стороны, это уже пятые ракетные испытания, которые провел Пхеньян, начиная с 25 июля.

В Сеуле считают ракетные испытания КНДР демонстрацией силы и связывают их с военными маневрами, которые Южная Корея совместно с США начали 10 августа. Учения рассчитаны на 10 дней, значительная их часть будет проведена в виде компьютерной симуляции, сообщает Reuters. Несмотря на определенное улучшение отношений между Северной и Южной Кореями, оба государства официально все еще находятся в состоянии войны.

Северокорейское сообщение о новом ракетном запуске было обнародовано спустя лишь несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о полученном "очень хорошем письме" от Ким Чен Ына. По словам Трампа, он думает о новой встрече с лидером КНДР. Последняя их встреча состоялась 30 июня.

Напомним, ранее на границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия.

В ООН также заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.