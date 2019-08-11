В Румынии тысячи людей пришли на митинг требовать отставки правительства

Вчера, 10 августа, более 24 тысяч людей протестовали против румынского правительства и требовали его отставки в Бухаресте. Об этом сообщает DW со ссылкой на румунское агенство "Агерпрес".

Протестующие собрались у здания правительства и скандировали "Воры!" и "Отставка!".

Отмечается, что акция протеста состоялась через год после других массовых антиправительственных митингов. 10 августа 2018 на протест в Бухаресте вышли около 80 000 человек. Тогда полиция применила слезоточивый газ и водометы против протестующих, пострадали около 450 участников. Также было подано 700 жалоб на силовиков, но расследование действий силовиков затормозилось.

Кроме того, протестующие вспомнили о двух похищенных и убитых девушках и почтили их память. Одна из них трижды звонила в полицию и сообщила о своем местонахождении. Несмотря на это, полицейские потратили 19 часов, чтобы добраться дома, где держали девушку. На месте они уже нашли ее останки.

Реакция полиции на звонки погибшей девушки вызвала возмущение в обществе. Тысячи демонстрантов в Бухаресте и других городах страны вышли на улицы 27 июля и обвинили полицию в некомпетентности. Тогда демонстранты раскритиковали судебную реформу в стране и обвинили правящих социал-демократов в ослаблении системы уголовной юстиции из-за внесенных ими изменения.



Как сообщали Українські Новини, в Москве из-за акции протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали почти 700 человек.

Тем временем в Гонконге продолжаются митинги из-за закона об экстрадиции, которые начались еще в июне. На этот раз забастовка проходила в аэропорту.