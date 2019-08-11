В Україні все більш популярними стають електронні гроші

У січні-червні 2019 року обсяг випущених електронних грошей перевищив показник всього 2018 року (83,2 млн гривень) і склав 85,4 млн гривень.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком відбулося суттєве зростання: обсягів випущених електронних грошей - на 40% до 83,2 млн гривень; обсягів операцій з електронними грошима - майже в 2,5 рази до 7 225 млн гривень; кількості електронних гаманців - на 19% до 62,7 млн шт.

При цьому в першому півріччі поточного року обсягів випущених електронних грошей склав 85,4 млн гривень; обсягів операцій з електронними грошима – 4 939 млн гривень; кількості електронних гаманців – 67,9 млн шт.

Максимальна сума електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, становить 4 тис. гривень для непополняемого електронного пристрою і 14 тис. гривень для поповнюваного електронного пристрою.

Загальна сума операцій з поповнюваним електронним пристроєм протягом календарного року становить 62 тис. гривень.

Це обумовлено тим, що законодавством України не вимагається обов'язкова ідентифікація користувача електронних грошей.

Це пов'язано з європейською практикою (рекомендації Директиви 2009/110 / ЄС та Директиви 2015/849 / ЄС).

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 10 банків здійснюють емісію електронних грошей: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Індустріалбанк, Мегабанк, банк "Січ", ТАСкомбанк, банк "Схід" і Альфа-банк (Україна).

Експерти в один голос кажуть, що "аномально низький курс долара пов'язаний з активним продажем державних облігацій, які купують в основному нерезиденти.

В цьому році американська валюта поводиться непередбачувано: традиційне за останні роки літній здешевлення долара виявилося рекордним — курс впав до рівня серпня 2016 року, тоді за 1 долар давали близько 25,6 грн.