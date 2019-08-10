Управление собственной безопасности Таможенной службы Таджикистана было расформировано сразу же после публичной порки со стороны президента Эмомали Рахмона бывшего начальника таможенного терминала №1 г. Душанбе Шахбоз Раджабзода.

Об этом сообщил начальник Таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода 1 августа на пресс-конференции в Душанбе, передает Радио Озоди.

10 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой структур допросил сотрудника таможенной службы Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.

"Управление собственной службы не сумело предотвратить недостойные сотрудника таможни действия Раджабзода. И поэтому сразу после критики президента мы решили упразднить это управление", сказал главный таможенник Таджикистана.

Ранее Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой, налоговой и таможенной сферы поднял с места Шахбоза Раджабзода и сообщил собравшимся, , что за больше чем полгода работы начальником таможенного терминала "Душанбе-1" Шахбоз Раджабзода приобрел три квартиры в городе Душанбе и дорогую иномарку. За этот период он "дорос" от лейтенанта до подполковника таможенной службы. По словам президента, за время работы руководителем таможенного терминала Шахбоз Раджабзода успел 16 раз побывать в разных странах мира. "Пойдешь, напишешь заявление, и уйдешь. Учитываю твои молодые года, иначе сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет!", - заключил глава государства и выгнал таможенника из зала.

Издание сообщает, что Шахбоз Раджабзода после увольнения из Таможенной службы отказывается от общения со СМИ. Местонахождение экс-сотрудника таможни неизвестно. Родители Раджабзода также избегают встреч с журналистами.

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