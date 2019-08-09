Холоднюк дал показания по делу судей Окружного суда Киева

Глава Государственной судебной администрации Холоднюк дал показания в ГПУ по делу судей Окружного административного суда Киева.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Глушко.\r\n"Сегодня его допросили в качестве свидетеля", - сказал он.\r\nПо его словам, допрос длился около 6 часов.\r\nАдвокат подчеркнул, что подробности допроса не может разглашать из-за обязательства перед следствием о неразглашении.\r\nКак сообщали Українські Новини, защита судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратилась в ГБР из-за вмешательства в работу судебных органов.\r\nРанее ГПУ вызвала главу Государственной судебной администрации Холоднюка на допрос.