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09 августа 2019, пятница, 21:37 79
Судебная власть 2019-08-09T22:57:14+03:00
Українські Новини
Холоднюк дал показания по делу судей Окружного суда Киева

Холоднюк дал показания по делу судей Окружного суда Киева

Глава Государственной судебной администрации Холоднюк дал показания в ГПУ по делу судей Окружного административного суда Киева.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Глушко.

"Сегодня его допросили в качестве свидетеля", - сказал он.

По его словам, допрос длился около 6 часов.

Адвокат подчеркнул, что подробности допроса не может разглашать из-за обязательства перед следствием о неразглашении.

Как сообщали Українські Новини, защита судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратилась в ГБР из-за вмешательства в работу судебных органов.

Ранее ГПУ вызвала главу Государственной судебной администрации Холоднюка на допрос.

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