С начала года на военную службу приняли более 20 тысяч контрактников

Около 21 тыс. человек заключили контракт на военную службу с Вооруженными силами с начала текущего года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"В 2019 году на военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины принято более 21 000 человек", - сказано в нем.

Данную информацию обнародовал заместитель министра обороны Олег Шевчук.

Как сообщали Українськi Новини, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак констатирует укомплектованность армии на 90% и выступает за повышение минимальной заработной платы контрактников до 20 тыс. гривен.

Также с 1 апреля министр обороны Степан Полторак по поручению бывшего Президента Петра Порошенко (2014-2019) повысил доплаты военным на передовой на 2 тыс. гривен до 12 тыс. гривен.

Тем временем минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в ООС, составляет на первой линии – 27,3 тыс. гривен, в других районах проведения операции – 16,8 тыс. гривен.

Кроме того, расходы на выплату зарплат военнослужащим увеличены на 41% до 49,6 млрд гривен в 2019 году.