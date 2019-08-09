подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
09 августа 2019, пятница, 19:40 367
Силовые структуры 2019-08-09T21:15:02+03:00
Українські Новини
С начала года на военную службу приняли более 20 тысяч контрактников

С начала года на военную службу приняли более 20 тысяч контрактников

Военные
Военные

Около 21 тыс. человек заключили контракт на военную службу с Вооруженными силами с начала текущего года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"В 2019 году на военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины принято более 21 000 человек", - сказано в нем.

Данную информацию обнародовал заместитель министра обороны Олег Шевчук.

Как сообщали Українськi Новини, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак констатирует укомплектованность армии на 90% и выступает за повышение минимальной заработной платы контрактников до 20 тыс. гривен.

Также с 1 апреля министр обороны Степан Полторак по поручению бывшего Президента Петра Порошенко (2014-2019) повысил доплаты военным на передовой на 2 тыс. гривен до 12 тыс. гривен.

Тем временем минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в ООС, составляет на первой линии – 27,3 тыс. гривен, в других районах проведения операции – 16,8 тыс. гривен.

Кроме того, расходы на выплату зарплат военнослужащим увеличены на 41% до 49,6 млрд гривен в 2019 году.

Больше новостей о: Вооруженные силы служба в армии Вооруженные силы Украины Министерство обороны Украины

Архив
Новости
Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным 21:10
В Одесской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней 21:09
В Раде рассказали, успеют ли установить сенсорные кнопки к первому заседанию нового парламента 20:57
В одном из районов Харькова вводят карантин из-за бешенства кота 20:36
Коровченко проиграл в Верховном суде: ЦИК действовала в рамках закона 20:11
больше новостей
Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:00 Карта
Кот. Фото: pixabay
День котов-2019: лучшие видео с питомцами, которые поднимут настроение на весь день 09:27
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
Руслан Ткаченко. Скриншот: Руслан Ткаченко/Facebook
Восстановленного судом продюсера Общественного ТВ "сослали" работать в пустой кабинет без компьютера 09:17
Для деоккупации "ДНР" и "ЛНР" подготовлены 800 полицейских, - Нацполиция 13:01
больше новостей
Суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Грицака и экс-замглавы СБУ Демчины 11:23
Изабелла Сиренко. Фото: центр
Суд оправдал топ-сепаратистку из Харькова 12:52
Зеленский назначил в Комиссию по правовой реформе юристов, в отношении которых ведет расследование ГБР по "делу Порошенко" 18:43
Кандидат в депутаты Коровченко обращается в ГБР для расследования бездеятельности ЦИК по №210 округу 22:06
Международные правозащитники поддержали журналистов, назвавших "С14" неонацистами 17:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok