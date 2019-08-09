Зеленский назначил начальником департамента контрразведки в сфере информационной защиты СБУ Кулешова

Зеленский назначил начальником Департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной защиты Службы безопасности Украины Николая Кулешова.

Об этом говорится в указе Президента №590 от 9 августа, передают Українськi Новини.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - сказано в нем.

Полковник Николай Кулешов исполнял обязанности начальника департамента с июля по ноябрь 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил юристов в Комиссию по правовой рефоме, назначение которых экс-президентом Порошенко членами Высшего совета правосудия сейчас расследует ГБР.



Ранее Президент назначил сопредседателями комиссии по вопросам правовой реформы заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко Николая Буроменского.



Также Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим операции Объединенных сил (ООС).