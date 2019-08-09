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  • Зеленский назначил начальником департамента контрразведки в сфере информационной защиты СБУ Кулешова
09 августа 2019, пятница, 18:43 92
Политика 2019-08-09T18:43:02+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил начальником департамента контрразведки в сфере информационной защиты СБУ Кулешова

Зеленский назначил начальником департамента контрразведки в сфере информационной защиты СБУ Кулешова

СБУ. Фото:news.church.ua
СБУ. Фото:news.church.ua

Зеленский назначил начальником Департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной защиты Службы безопасности Украины Николая Кулешова.

Об этом говорится в указе Президента №590 от 9 августа, передают Українськi Новини.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - сказано в нем.

Полковник Николай Кулешов исполнял обязанности начальника департамента с июля по ноябрь 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил юристов в Комиссию по правовой рефоме, назначение которых экс-президентом Порошенко членами Высшего совета правосудия сейчас расследует ГБР.

Ранее Президент назначил сопредседателями комиссии по вопросам правовой реформы заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко Николая Буроменского.

Также Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим операции Объединенных сил (ООС).

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