Под Киевом горят торфяники, пожар не могут потушить вторые сутки

В Броварском районе Киевской области уже вторые сутки спасатели не могут потушить горящие торфяники. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киевской области.\r\nТак, сообщается, что горят залежи торфа на окраине села Бобрик.\r\nОтмечается, что к ликвидации пожара привлечены дежурные караулы 21-й ДПРЧ г. Бровары, 22-й ДПРЧ пгт Калита, сельские пожарные села Шевченково.\r\nПожар на торфяниках под Киевом. Фото: ГосЧС\r\nПо данным спасателей, залежи горят отдельными ячейками в труднодоступных местах.\r\nПо состоянию на 9 августа, тушения продолжается, горение ликвидировано на площади 0,3 га.\r\nНа ликвидации пожара работают 4 единицы техники и 10 человек личного состава.\r\nКак сообщали Українські Новини, 5 июля в Киевской области произошло возгорание торфа. А предыдущие сутки броварские спасатели тушили в Броварах траву в труднодоступных местах. Именно это и спровоцировало возникновение торфяного пожара.\r\nТакже в Киевской области возле села Большая Александровка Бориспольского района произошел крупный пожар на поле с пшеницей. Огонь уничтожил 10 гектаров посевов.