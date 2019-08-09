Под Киевом горят торфяники, пожар не могут потушить вторые сутки

Пожар на торфяниках под Киевом. Фото: ГосЧС

Пожар на торфяниках под Киевом. Фото: ГосЧС

В Броварском районе Киевской области уже вторые сутки спасатели не могут потушить горящие торфяники. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киевской области.

Так, сообщается, что горят залежи торфа на окраине села Бобрик.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлечены дежурные караулы 21-й ДПРЧ г. Бровары, 22-й ДПРЧ пгт Калита, сельские пожарные села Шевченково.

Пожар на торфяниках под Киевом. Фото: ГосЧС

По данным спасателей, залежи горят отдельными ячейками в труднодоступных местах.

По состоянию на 9 августа, тушения продолжается, горение ликвидировано на площади 0,3 га.

На ликвидации пожара работают 4 единицы техники и 10 человек личного состава.

Как сообщали Українські Новини, 5 июля в Киевской области произошло возгорание торфа. А предыдущие сутки броварские спасатели тушили в Броварах траву в труднодоступных местах. Именно это и спровоцировало возникновение торфяного пожара.

Также в Киевской области возле села Большая Александровка Бориспольского района произошел крупный пожар на поле с пшеницей. Огонь уничтожил 10 гектаров посевов.