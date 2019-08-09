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09 августа 2019, пятница, 09:12 16
Азия 2019-08-09T09:17:22+03:00
Українські Новини
В Кыргызстане силой разогнали митинг сторонников экс-президента

В Кыргызстане силой разогнали митинг сторонников экс-президента

В Кыргызстане сотрудники силовых структур в четверг, 8 августа, разогнали акцию сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева в центре Бишкека.

Количество митингующих оценивается в одну тысячу человек. Им противостояли 300 стражей порядка, которые "во избежание хулиганства и мародерства", как говорится в сообщении ведомства, применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, пишет DW.

Сам Атамбаев в четверг сдался властям в ходе продолжавшейся два дня силовой операции в селе Кой-Таш, в которой участвовали, по данным местных СМИ, 6 тысяч силовиков. Сопротивление им оказывали 400 сторонников экс-президента. По данным киргизского Минздрава, в ходе этой операции ранения получили 98 человек. А замкомандира спецподразделения "Альфа", получивший огнестрельное ранение, скончался в больнице.

Как сообщали Українські Новини, в 2011 году 30 октября в Кыргызстане на президентских выборах победил премьер-министр страны Алмаз Атамбаев. Его тогда поддержали 62,95% избирателей. После чего 1 декабря 2011 года Атамбаев официально вступил на должность главы государства.

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