"Слуга народа" не ведет переговоры о формировании коалиции с другими партиями в Раде

Партия "Слуга народа" не ведет переговоры о формировании коалиции с другими партиями в Верховной Раде.

Об этом лидер партии Дмитрий Разумков сказал в интервью BBC News Украина, передают Українські Новини.

"Нет, коалиционные переговоры сегодня не ведутся… Если переговоры будут, то они будут публичными", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что надеется на достаточное количество голосов депутатов, разделяющих позицию партии, для внесения изменений в Конституцию, в случае вынесения таких вопросов на рассмотрение парламента, без формирования коалиции.

Он также отметил, что в партии открыты для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены Президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия не смогла до 5 августа включительно, как это предусмотрено законодательством, установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская область) в связи с тем, что по решению суда там продолжается пересчет голосов на участках.

Тем временем ЦИК признал избранными депутатами уже 423 кандидатов.