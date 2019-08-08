"Слуга народу" не веде переговори про формування коаліції з іншими партіями в Раді

Партія "Слуга народу" не веде переговори про формування коаліції з іншими партіями у Верховній Раді.

Про це лідер партії Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю BBC News Україна, передають Українські Новини.

"Ні, коаліційні переговори сьогодні не ведуться... Якщо переговори будуть, то вони будуть публічними", - сказав він.

Разумков підкреслив, що сподівається на достатню кількість голосів депутатів, що розділяють позицію партії, для внесення змін в Конституцію, у разі винесення цих питань на розгляд парламенту, без формування коаліції.

Він також зазначив, що в партії відкриті для діалогу з тими політичними силами, які поділяють базові цінності, з якими партія "Слуга народу" йшла на вибори, і які озвучені Президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія не змогла до 5 серпня включно, як це передбачено законодавством, встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська область) у зв'язку з тим, що за рішенням суду там триває перерахунок голосів на дільницях.

Тим часом ЦВК визнала обраними депутатами вже 423 кандидатів.