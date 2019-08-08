Посольство США похвалило Зеленского за подход к урегулированию конфликта на Донбассе

Америка считает, что подход Президента Владимира Зеленского к урегулированию конфликта на Донбассе заслуживает поддержки глав стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

США также отмечает, что Россия тоже должна поддержать украинское правительство.

"Россия могла бы проявить подобную храбрость и покончить с конфликтом, немедленно выведя свои силы", - сказано в сообщении.

Посольство выразило похвалу Президенту и Вооруженным силам Украины за храбрость и сдержанность в сложившейся ситуации с нарушением перемирия.

Оно отмечает, что подобная тактика сохраняет потенциал для действительного прекращения огня и урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский договорился с Президентом России Владимиром Путиным о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата", рабочие группы разрабатывают документы для подписания на высшем уровне.

Также Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.