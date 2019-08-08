Суд в Крыму продлил арест тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова

Верховный суд аннексированного Россией Крыма продлил арест тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова до 11 октября.\r\nОб этом в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают Українськi Новини.\r\n"Судилище оккупационной власти Крыма над украинским гражданином не прекращается. Сегодня "Верховный суд Республики Крым" вновь продлил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября", - сообщила она.\r\nЗащитники активиста предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы относительно его состояния здоровья, наличия жилья на территории Крыма.\r\nОднако суд продлил содержание под стражей, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допустив независимых врачей.\r\n15 августа этот же Верховный суд Крыма будет решать, какой местный суд будет рассматривать уголовное дело Бекирова по существу - Красноперекопский районный суд или Центральный районный суд Симферополя.\r\nОмбудсмен заявляет, что этапирования в Красноперекопск Бекиров в своем состоянии здоровья (I группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, невыносимая боль в спине, трофическая язва на левой ноге) может не выдержать.\r\nОн уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято.\r\nКак сообщали Українські Новини, состояние здоровья Бекирова, заключенного в СИЗО в Симферополе, критическое\r\nРанее в России обещали отправить Бекирова в больницу.