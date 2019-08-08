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08 августа 2019, четверг, 19:52 28
Судебная власть 2019-08-08T20:01:44+03:00
Українські Новини
Суд в Крыму продлил арест тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова

Суд в Крыму продлил арест тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова

Верховный суд аннексированного Россией Крыма продлил арест тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова до 11 октября.

Об этом в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают Українськi Новини.

"Судилище оккупационной власти Крыма над украинским гражданином не прекращается. Сегодня "Верховный суд Республики Крым" вновь продлил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября", - сообщила она.

Защитники активиста предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы относительно его состояния здоровья, наличия жилья на территории Крыма.

Однако суд продлил содержание под стражей, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допустив независимых врачей.

15 августа этот же Верховный суд Крыма будет решать, какой местный суд будет рассматривать уголовное дело Бекирова по существу - Красноперекопский районный суд  или Центральный районный суд Симферополя.

Омбудсмен заявляет, что этапирования в Красноперекопск Бекиров в своем состоянии здоровья (I группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, невыносимая боль в спине, трофическая язва на левой ноге) может не выдержать.

Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято.

Как сообщали Українські Новини, состояние здоровья Бекирова, заключенного в СИЗО в Симферополе, критическое

Ранее в России обещали отправить Бекирова в больницу.

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