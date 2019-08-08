Командир роты Нацгвардии сбил насмерть пешехода во Львовской области

Пешеход погиб вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием командира роты Национальной гвардии на участке автодороги "Львов - Пустомыты - Меденичи" Львовской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, передают Українські Новини.

"По предварительной информации, 7 августа 2019 года командир патрульной роты одной из военных частей Нацгвардии совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода", - говорится в нем.

После ДТП пешеход был госпитализирован в Пустомытовскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался.

Предварительная квалификация события - ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

ДТП с нацгвардейцем. Фото: ГБР

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