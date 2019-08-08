підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 серпня 2019, четвер, 14:57 11
Європа 2019-08-08T15:01:14+03:00
Українські Новини
Німці переходять на безалкогольне пиво, змішане з газованою водою

Німці переходять на безалкогольне пиво, змішане з газованою водою

Пиво. Фото: praga-praha
Пиво. Фото: praga-praha

Після того, як в німецькому місті жителі скупили все пиво, щоб воно не дісталося ультраправим активістам, безалкогольне пиво набуває все більшу популярність в Німеччині.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією з дослідження ринку Nielsen, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Безалкогольне пиво і пивні суміші зайняли 6,5% ринку в минулому році в порівнянні з 2,7% 11 років тому.

"Безалкогольне пиво - це єдиний сорт пива, який щорічно збільшує свою частку протягом останніх 10 років", - каже Маркус Штробль з компанії Nielsen.

Споживання пива в Німеччині зараз складає близько 5 літрів на душу населення, у порівнянні з менш ніж 4 літрами п'ять років тому. Це дані з роздрібної торгівлі і не включають пиво, спожите в пабах, клубах і ресторанах.

До 2000 року основними споживачами були водії транспортних засобів, тепер причини споживання безалкогольного пива значно розширилися.

Останнім часом безалкогольне пиво, змішане з фруктовою газованою водою або лимонадом, розглядається як альтернатива безалкогольним напоям.

Як повідомляли "Українські Новини", українці стали пити менше пива.

Тим часом українці випивають за рік у три рази менше пива, ніж чехи.

Більше новин про: Пиво Алкоголь Німеччина німці безалкогольні напої

Архів
Новини
В європейській країні вперше узаконять марихуану 15:36
Нацбанк розраховує на 5-10 млрд доларів за новою програмою з МВФ 15:18
Методика "Роттердам+" економічно обґрунтована, вона сприяла виходу України з енергокризи, – Волинець 15:09
Німці переходять на безалкогольне пиво, змішане з газованою водою 14:57
Справа суддів ОАСК - це помста окремих членів ВККС за принциповість, - адвокат Богатир 14:50
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
Ситник не представив суду доказів, що сам платив за відпочинок в мисливських угіддях, - ЗМІ 20:25
Суд виніс рішення у справі про люстрацію Труби 15:38
Соратника олігарха-втікача хочуть призначити главою відділу "К" СБУ Києва, - журналіст Бойко 12:45
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok