Німці переходять на безалкогольне пиво, змішане з газованою водою

Після того, як в німецькому місті жителі скупили все пиво, щоб воно не дісталося ультраправим активістам, безалкогольне пиво набуває все більшу популярність в Німеччині.\r\nПро це свідчать результати опитування, проведеного компанією з дослідження ринку Nielsen, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.\r\nБезалкогольне пиво і пивні суміші зайняли 6,5% ринку в минулому році в порівнянні з 2,7% 11 років тому.\r\n"Безалкогольне пиво - це єдиний сорт пива, який щорічно збільшує свою частку протягом останніх 10 років", - каже Маркус Штробль з компанії Nielsen.\r\nСпоживання пива в Німеччині зараз складає близько 5 літрів на душу населення, у порівнянні з менш ніж 4 літрами п'ять років тому. Це дані з роздрібної торгівлі і не включають пиво, спожите в пабах, клубах і ресторанах.\r\nДо 2000 року основними споживачами були водії транспортних засобів, тепер причини споживання безалкогольного пива значно розширилися.\r\nОстаннім часом безалкогольне пиво, змішане з фруктовою газованою водою або лимонадом, розглядається як альтернатива безалкогольним напоям.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", українці стали пити менше пива.\r\nТим часом українці випивають за рік у три рази менше пива, ніж чехи.