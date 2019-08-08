Дело судей ОАСК - это месть отдельных членов ВККС за принципиальность, - адвокат Богатырь

Юрист и адвокат Владимир Богатырь считает, что в уголовном преследовании судей Окружного административного суда Киева заинтересованы члены Высшей квалификационной комиссии судей, поскольку хотят отомстить таким образом судьям этого суда за неповиновение и принципиальность.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Что касается Окружного админсуда Киева, то его деятельность является противоречивой, а их решения всегда носили характер, который не совпадает с точкой зрения власти. К сожалению, именно это стало основной причиной того, что началось политическое давление на административный суд. Мы можем, с правовой точки зрения, соглашаться или не соглашаться с решениями ОАСК, но я считаю, что ситуация, которая сложилась вокруг ОАСК, демонстрирует желание членов ВККС отомстить за неповиновение судьям Окружного суда", - сказал он.

По его словам, много вопросов вызывает внезапное оценивание судей ОАСК.

"Почему оценивание не проводилось раньше? ВККС фактически начала давление на ОАСК тогда, когда стало понятно, что приближаются президентские и парламентские выборы. Это первая позиция. Второе - абсолютно недопустимо, когда ВККС и политический департамент ГПУ, который возглавляет Горбатюк, обосновывают позицию, по которой люди не имеют права обращаться в суд с целью пересмотра решений каких-либо властных полномочий. У меня вопрос: а зачем тогда создан ОАСК? Функция административного судопроизводства, в первую очередь, состоит в том, чтобы обжаловать действия власти, полномочия органов власти", - отметил юрист.

По его словам, если к судьям есть вопросы, то их нужно решать не путем давления и вмешательства, а законным способом.

"Потому что в таком случае - это угроза демократии", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку.

Также Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.