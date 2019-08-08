Замначальника отдела Волынской таможни подозревают в нанесении телесных повреждений журналистке

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) о подозрении в нанесении телесных повреждений журналистке.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.\r\n"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львов, сообщили о подозрении заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС в нанесении телесных повреждений журналистке местного телеканала в мае этого года", - говорится в нем.\r\nПо предварительной информации, подозреваемый, находясь на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе, вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании.\r\nОн с применением силы отобрал у журналистки мобильный телефон, причинив потерпевшей легкие телесные повреждения.\r\nРаботнику Волынской таможни ГФС сообщено о подозрении.\r\nПредварительная квалификация - ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.\r\nПо данным СМИ, в мае текущего года журналисты телерадиокомпании "Аверс" были избиты на праздновании дня рождения начальника таможенного пункта пропуска "Ягодин" Волынской таможни Александра Оникийчука.\r\nВ частности, журналистка Маричка Петручик сказала, что таможенник праздновал день рождения в ресторане "Лемарк" на озере Свитязь и выразил негодование в связи с тем, что журналисты снимали его на телефон.\r\nПо словам Петручик, у нее вырвали телефон, повредив при этом палец.\r\nКак сообщали Українські Новини, прокуратура передала в суд обвинение бывшего участника антитеррористической операции (АТО) Владимира Регеши (позывной "Санта") в ранении из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца в Киеве.\r\nРанее "киллера Бабченко" Цимбалюка, который избил журналиста, оставили на свободе.