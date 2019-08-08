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08 августа 2019, четверг, 14:13 14
Силовые структуры 2019-08-08T14:13:32+03:00
Українські Новини
Замначальника отдела Волынской таможни подозревают в нанесении телесных повреждений журналистке

Замначальника отдела Волынской таможни подозревают в нанесении телесных повреждений журналистке

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) о подозрении в нанесении телесных повреждений журналистке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львов, сообщили о подозрении заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС в нанесении телесных повреждений журналистке местного телеканала в мае этого года", - говорится в нем.

По предварительной информации, подозреваемый, находясь на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе, вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании.

Он с применением силы отобрал у журналистки мобильный телефон, причинив потерпевшей легкие телесные повреждения.

Работнику Волынской таможни ГФС сообщено о подозрении.

Предварительная квалификация - ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

По данным СМИ, в мае текущего года журналисты телерадиокомпании "Аверс" были избиты на праздновании дня рождения начальника таможенного пункта пропуска "Ягодин" Волынской таможни Александра Оникийчука.

В частности, журналистка Маричка Петручик сказала, что таможенник праздновал день рождения в ресторане "Лемарк" на озере Свитязь и выразил негодование в связи с тем, что журналисты снимали его на телефон.

По словам Петручик, у нее вырвали телефон, повредив при этом палец.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура передала в суд обвинение бывшего участника антитеррористической операции (АТО) Владимира Регеши (позывной "Санта") в ранении из огнестрельного оружия журналиста телеканала "Настоящее время" Владимира Рунца в Киеве.

Ранее "киллера Бабченко" Цимбалюка, который избил журналиста, оставили на свободе.

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