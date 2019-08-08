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08 августа 2019, четверг, 13:51 432
Бизнес 2019-08-08T14:03:09+03:00
Українські Новини
С 2014 года бизнес-климат в Украине улучшился, – бизнесмен Лищина

С 2014 года бизнес-климат в Украине улучшился, – бизнесмен Лищина

Сергей Лищина. Фото: пресс-служба
Сергей Лищина. Фото: пресс-служба

По словам совладельца завода Izovat и компании "Українські лісопильні" Сергея Лищины за прошедшие 5 лет бизнес–климат в Украине улучшился.

Об этом предприниматель заявил в интервью деловому изданию The Page.

"Однозначно, и работать, и дышать стало легче. Например, мы до 2014 года были под давлением в определенный период. Я имею в виду правление Виктора Януковича. Тогда были очень жесткие условия. На рынке деревообработки Антимонопольным комитетом возбуждались дела о сговоре между производителями ДСП, - рассказал Сергей Лищина. - К счастью, мы переждали, или просто люди из старой команды не нашли решения, кто будет управлять этим бизнесом. Он был разрознен, принадлежал различным компаниям – швейцарским, австрийским. Были даже вовлечены послы Швейцарии и Австрии, и больших проблем удалось избежать".

Лищина уверен, что правила игры в стране стали более цивилизованные. "Конечно, мы видим в новостях, что всякое происходит. Но я думаю, что процент грубого рейдерства снизился практически до нуля", - заявил он.

Предприниматель Сергей Лищина располагает значительными долями в заводе по производству ваты Izovat, в активах в сфере деревообработки, нескольких фанерных заводов и компании "Українські лісопильні", Лищина начинал заниматься бизнесом в Украине в 90-е годы. Тогда он торговал химическим сырьем, постепенно перейдя к продаже готовой продукции – строительных материалов.

Больше новостей о: Сергей Лищина Izovat Українські лісопильні Бизнес–климат

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